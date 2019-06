Samochody najbogatszych posłów i szefów partii

Zgodnie z przepisami posłowie są zobowiązani do upubliczniania stanu swoich finansów. Co roku na stronie internetowej Sejmu pojawiają się nowe oświadczenia majątkowe. Podobnie stało się i tym razem. Świat polityki kręci się wokół pieniędzy, ale my nie patrzymy na oszczędności, tylko postanowiliśmy przekonać się, jakie są motoryzacyjne fascynacje parlamentarzystów. Do zestawienia wybraliśmy osoby z grupy najzamożniejszych posłów, szefów partii politycznych, a także niektórych europosłów poprzedniej i obecnej kadencji. Zacznijmy od tych pierwszych.