Samochody i motocykle z kinowych hitów. Sprawdź czy poznasz wszystkie

Mini 1000 Czerwony maluch inżyniera Karwowskiego czy Zielony Mustang porucznika Bullitta to tylko przykłady samochodów, które przeszły do historii motoryzacji i kultury popularnej jako mechaniczne gwiazdy towarzyszące bohaterom filmów i seriali. Zebraliśmy galerię zdjęć samochodów, które wystąpiły w kinowych hitach. Opis auta znajdzie się przy jego zdjęciu, ale informacja o tym, w jakim filmie wystąpił będzie podana na kolejnym slajdzie. Mini 1000 to jeden z najbardziej charakterystycznych wytworów brytyjskiej motoryzacji. Auto odniosło światowy sukces, a zostało stworzone po to, żeby przemieszczać się tanio i nie zajmować dużo miejsca. Mini wygląda niepozornie, ale ma na koncie kilka sportowych sukcesów. Dziś te modele ścigają się na torach przy okazji wyścigów samochodów klasycznych. Samochód na zdjęciu wystąpił u boku aktora, który prywatnie jest kolekcjonerem samochodów i słynie z tego, że czasem zdarzy mu się rozbić np. McLarena F1.