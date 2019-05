Samochodowy Iron Man czyli Baja 1000

To jeden z najsłynniejszych rajdów terenowych. Mówi się, że auta, które poradzą sobie na trudnej i pełnej przeszkód meksykańskiej trasie, wjadą wszędzie. Oczywiście, aby osiągać najlepsze wyniki i walczyć o zwycięstwo, trzeba pojazd odpowiednio zmodyfikować i przygotować do startu. Nikt nie pojedzie tam seryjnym samochodem, a niektóre z nich dość mało przypominają swoje pierwowzory.

Dla zawodników ważne jest, aby to, co stanowi bazę dla zbudowanej na potrzeby rajdu terenówki, było sprawdzone i niezawodne. To dlatego tak często na trasie Baja 1000 spotkać można markę Jeep. To auta sprawdzone w najtrudniejszych bojach – jak Wyllis – na froncie II wojny, które nigdy nie dają za wygraną. Tylko dopracowana konstrukcja, podatna na modyfikacje, może sprostać wymogom tej trasy – trafnie porównywanej z trasą rajdu Dakar.

Trophy Jeep – jak bardzo można zmodyfikować Wranglera?

Jednym z najbardziej znanych uczestników rajdu jest Trophy Jeep, który w 2017 roku wygrał w klasyfikacji Hammer Truck. To całkowicie przebudowany Wrangler, którego każdy element został podporządkowany startowi w tej imprezie. Już na początku prac auto zostało rozmontowane do gołej ramy i poddane kompleksowej weryfikacji – przejrzano nawet wiązki przewodów. Gdy upewniono się, że nie ma słabych punktów, założono nowe osie, koła i zawieszenie.

Modyfikacjom uległy także tak prozaiczne elementy jak światła czy śruby. Znacznie zmieniono nadwozie – wyrzucając wszystko, co niepotrzebne. Dlatego Trophy Jeep nie ma szyb, a górna część nadwozia składa się głównie z klatki bezpieczeństwa – w końcu wypadki na trasie są niestety nieodłącznym elementem rajdu.

Wrangler ulubionym Jeepem uczestników Baja 1000

Ten model jest ulubionym autem poddawanym modyfikacjom dostosowującym do wymogów trasy słynnego rajdu. To na nim bazuje egzemplarz EVO1, który wsławił się startami w 2015 i 2016 roku. To auto mocno zmodyfikowane, choć znacznie bardziej przypominające seryjne niż Trophy Jeep. Od razu widać siedmioszczelinowy grill i charakterystyczne światła Wranglera. Całość uzupełniono o 40-calowe koła i poprawki mechaniczne. Widać modyfikacje elementów zawieszenia, ale karoseria jest zbliżona do seryjnej, choć doprawiona klatką bezpieczeństwa.

Modyfikacjom uległ silnik – w EVO rozwija 575 koni mechanicznych, które przekazywane są na koła za pomocą nowej skrzyni biegów o przełożeniu 5.38 – innym niż w standardowej wersji. Silnik dostał też cały nowy dolot powietrza oraz układ GPS – niezbędny do startu w rajdach terenowych tej klasy.

Ostateczny szlif przed startem

Zdecydowanie bliższy seryjnemu modelowi jest pojazd przygotowany przez ATK Team – ich Wrangler do startu w Baja 1000 otrzymał zmodyfikowane zawieszenie, osłony podwozia i usunięte wyposażenie wnętrza. Jak widać, nie trzeba mocno modyfikować aut marki Jeep, by z sukcesem startowały w trudnym rajdzie.

Jednak Baja 1000 to nie tylko następca modelu CJ. Wiele załóg startowało także modelami Cherokee. Popularna była zwłaszcza generacja XJ, która oferowała już w standardowej wersji znaczne możliwości trakcyjne. Egzemplarze na trasie rajdu dość dobrze przypominały seryjne. Odróżniało ich tylko nieco zmodyfikowane zawieszenie, osłony karoserii i dodatkowe oświetlenie. Widać wyraźnie, że Jeepy od początku projektowane są do jazdy w terenie i zawsze dają sobie radę.

Compass Trailhawk – emocje bez wyrzeczeń

Ekstremalny rajd to miejsce dla prawdziwych zawodowców – ludzi, którzy cały swój czas poświęcają przygotowaniu auta i doskonaleniu sztuki szybkiego pokonywania trasy pełnej przeszkód. Dla większości kierowców taki start jest całkowicie nierealny. Możliwe jest jednak zasmakowanie przygody w bardziej cywilnym wydaniu. Specjalnie na takie okazje producent przygotował wersję Trailhawk modelu Compass. Posiada ona wszystkie terenowe atrybuty, które zwiększają jego mobilność podczas przepraw po bezdrożach.

Ta odmiana otrzymała certyfikację Jeep Trail Rated, która określa najwyższe zdolności przeprawowe seryjnych pojazdów – aby ją uzyskać trzeba przejść szereg prób. Auto jest nieco zmienione względem innych odmian – ma zmodyfikowane zderzaki, które zwiększają kąt zejścia i natarcia oraz podwyższony prześwit, co poprawiło kąt rampowy - te poprawki znacząco podniosły zdolności do ekstremalnych wypraw.

Podwozie Trailhawka zabezpieczono osłonami, a trakcję wspomaga system Selec-Terrain, który pozwala utrzymać przyczepność w najtrudniejszych warunkach i optymalnie wykorzystać możliwości napędu na cztery koła. To pozwala każdemu użytkownikowi Compassa na zjazd na bezdroża i pokonanie własnego, trudnego rajdu. Może nie będzie on tak widowiskowy jak znane na całym świecie Baja, ale z pewnością pokonanie przeszkód przyniesie mnóstwo satysfakcji i pozwoli poczuć się kierowcy tak, jak zawodowiec walczący z meksykańską trasą pełną niespodzianek.

Tym bardziej, że takim autem można to zrobić bez żadnych wyrzeczeń. Nie potrzeba przygotowywać go przez cały rok, bo takiego Jeepa można po prostu kupić i używać na co dzień. Każdego poranka dowiezie nas do pracy, a w wolnych chwilach pozwoli nieco zaszaleć. Nabywca wersji Trailhawk nie traci nic z komfortu – to najwyższa wersja wyposażenia, więc zawiera wszystko co potrzebne, aby każda podróż była przyjemna i relaksująca.

Znajdziemy w niej z jednej strony 8,4-calowy ekran systemu multimedialnego czy aktywny tempomat, z drugiej dodatki poprawiające możliwości trakcyjne na bezdrożach, które pozwalają wykorzystać potencjał drzemiący w każdym aucie marki Jeep – ten sam, który pozwala budować ekstremalne terenowe wyścigówki do startu w rajdach terenowych.