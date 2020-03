Samochód w serwisie - kiedy go tam zabrać?

Wizyty w serwisie samochodowym dotyczą każdego kierowcy i mają zastosowanie nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Ważne jest to, abyśmy posiadali kontakt do zaufanego serwisu, czy to ASO, czy punktu prywatnego. Dzięki temu zawsze będziemy pewni, że naprawa lub przegląd zostaną wykonane poprawnie, a my nie będziemy mieć problemów z dokumentami czy autem podczas przypadkowej kontroli na drodze. Kiedy zatem warto wybrać się z samochodem do mechanika?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(pexels)

1. Obowiązkowe przeglądy i wymiana elementów zużywalnych

2. Stłuczka lub wypadek

3. Co zrobić, gdy auto zostaje unieruchomione na dłużej? Obowiązkowe przeglądy i wymiana elementów zużywalnych

Każdy, kto posiada samochód, ma obowiązek oddać go na obowiązkowy przegląd co najmniej raz w roku, a także poświadczyć ten fakt wpisem do dowodu rejestracyjnego. Najczęściej udajemy się do warsztatu w czasie, gdy polisa OC zaczyna nam powoli wygasać, aby mieć możliwość załatwić wszystkie formalności za jednym podejściem. Także wymiana elementów zużywalnych, jak płyny eksploatacyjne, opony czy klocki hamulcowe jest standardową procedurą, o której trzeba pamiętać i dbać, ponieważ od tego zależy nasze bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy więc o regularnym sprawdzaniu zarówno poziomu płynów, jak i głębokości bieżnika - w innym wypadku możemy mieć problem z przejściem podstawowego przeglądu. Stłuczka lub wypadek

W sytuacji, gdy ulegliśmy jakiemuś zdarzeniu na drodze i nasze auto wymaga serwisu, koszty jego transportu oraz naprawy powinien pokryć sprawca, ze swojej polisy OC. W takiej sytuacji należy spisać stosowne oświadczenie lub wezwać policję, aby zajęła się kwestiami formalnymi. Warto pamiętać, że czasem nawet z pozoru drobna stłuczka może okazać się poważna w skutkach, więc zawsze powinniśmy pamiętać o oświadczeniu, tak na wszelki wypadek. Więcej na ten temat znajdziesz na: https://www.opel.pl/twoj-opel/promocje-serwisowe/tso.html. Co zrobić, gdy auto zostaje unieruchomione na dłużej?

Jeżeli nasz samochód trafił do warsztatu na dłuższą chwilę, a my nie mamy czym się poruszać, powinniśmy wnioskować o wydanie auta zastępczego. Taka opcja jest dostępna w każdym dobrym warsztacie, a jej koszt powinien być pokryty z naszego ubezpieczenia, lub - w przypadku stłuczki - z OC sprawcy. Przy odbieraniu auta na zastępstwo należy pamiętać o sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, który uzupełniamy również po oddaniu maszyny. Im dokładniej go wypełnimy, tym lepiej dla nas - unikniemy ryzyka bycia oskarżonymi o poczynienie jakiejś szkody.