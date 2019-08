Samochód jak drugi dom

Macie idealny porządek w samochodzie? Naprawdę? To w takim razie mała szansa, że naprawdę intensywnie z niego korzystacie. Nie zostawiacie w nim zapasowej pary sportowych butów? Ręcznika? Przyznajcie się, nie zdarzyło się wam się miesiącami wozić w bagażniku próbek wykładziny dywanowej czy worka drewna do kominka, o którym zapomnieliście na wiosnę? Niemożliwe. Nikt nie jest aż tak doskonały.

Samobieżny magazyn

W dzisiejszych czasach samochód to coś więcej niż tylko blaszana puszka na kołach, dzięki której przemieszczamy się na odległości, które są zbyt dużym wyzwaniem dla piechura. Z konieczności spędzamy w nim więcej czasu, z czego mnóstwo, gdy samochód pozostaje w bezruchu w ulicznym korku.

Właśnie przez to, nowoczesne auto musi mieć liczne elektroniczne udogodnienia, na przykład współpracować z aplikacjami Apple CarPlay / Android Auto, pozwalającymi bezpiecznie korzystać z wielu funkcji smartfona w samochodzie, zaopatrzonym w duży ekran wysokiej rozdzielczości. Dokładnie tak jest w nowym Jeepie Compass, który znakomitą widoczność z kabiny łączy z informatyczną nowoczesnością; długie przesiadywanie na fotelu kierowcy, gdy na drodze jest zator czy objazd przestaje być przykre.

Bez składania tylnych siedzeń pojemność bagażnika wynosi między 368 i 438 litrów (zależnie od tego, czy w aucie jest zestaw naprawczy, dojazdowe czy pełnowymiarowe koło zapasowe). Nie trzeba więc za często sprzątać rzeczy pozostawionych "na chwilę" w bagażniku...

Czuć się swobodnie

Czego potrzebujemy, żeby w nowym domu lub mieszkaniu czuć się swobodnie? Potrzebna jest przestrzeń - tej w nowym Jeepie nie brakuje. Nadmiar bibelotów i fidrygałków przeszkadza w swobodnym życiu, więc w kabinie Jeepa nie znajdziesz niczego zbędnego.

Wszystko można obsługiwać bez kłopotu nawet w rękawiczkach, nie ma tu poukrywanych przycisków, w które nie sposób trafić w ciemności. Samochód powinien pozwalać na intuicyjną obsługę podstawowych elementów sterowania, i tu dokładnie tak jest. Długie podróże nie stanowią problemu, bo możesz zabrać ze sobą... wszystko. No, prawie wszystko.

Tylną klapę otwierasz naciśnięciem przycisku, w bagażniku czeka mocowana na jednym z trzech poziomów podłoga. Oparcie tylnych siedzeń można złożyć, co oczywiste, ale składania oparcia przedniego fotela pasażera już takie oczywiste nie jest: oznacza za to możliwość przewiezienia przedmiotów tak długich, że normalnie zmieściłyby się tylko w szpetnym, blaszanym vanie.

Bezpiecznie jak w domu

Przyjęło się, że we własnym domu zawsze jest bezpiecznie. To nie do końca prawda z punktu widzenia statystycznego, ale zazwyczaj powrót do domu kojarzy się nam z zakończeniem trosk i kłopotów mijającego dnia.

I tak Jeep Compass zaopatrzony jest w liczne systemy elektroniczne, które dbają o to, by zminimalizować zagrożenia czyhające na podróżnych. Jeden z systemów dba o unikanie zderzeń czołowych, a adaptacyjny tempomat nie tylko utrzymuje stałą prędkość, ale także automatycznie zwalnia, gdy Compass zanadto zbliża się do poprzedzającego pojazdu.

Inny system dba o to, by kierowcy nie zaskoczyły pojazdy znajdujące się w martwym polu lusterek. Opcjonalna 9-stopniowa automatyczna skrzynia biegów redukuje obciążenie uwagi osoby za kierownicą, może się ona w pełni skupić się na obserwacji drogi. Nadwozie oczywiście zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa biernego, w standardzie montuje się sześć poduszek powietrznych, ale przecież chodzi głównie o to, by nie dopuścić do żadnych przykrych zdarzeń.

Nie marnować czasu

Czas jest największym luksusem. Nie pieniądze, nie pozycja społeczna, a właśnie czas. Dlatego możni tego świata latają własnymi odrzutowcami, mają przy sobie sztaby asystentów, planujących każdą sekundę. Nie trzeba jednak być miliarderem, by poprawić jakość swojego życia.

Wystarczy odpowiedni samochód - znów wracamy do Jeepa Compass. System Uconnect z dużym ekranem o wysokiej rozdzielczości, którym można posługiwać się jak tabletem; Kompatybilność z własnym smartfonem i bezpieczne sterowanie jego funkcjami z ekranu; sterowanie niektórymi funkcjami głosem; i wreszcie opcjonalny pakiet MoparCONNECT, dzięki któremu można sterować z oddali także poprzez smartfona min. blokowaniem i odblokowywaniem drzwi, czy sprawdzać poziom paliwa w zbiorniku).

Im łatwiej komunikujemy się z otaczającym światem, tym łatwiej znaleźć wolny czas: nic istotnego nam nie umknie, nic nas nie ominie. Samochód nam w tym pomoże.

Lubić swój dom

Jeżeli się czegoś nie lubi, nie można się przy tym czuć wolnym. Swój dom też trzeba lubić. Szanować. Choćby po to, by z radością do niego wracać. Z konieczności samochód staje się naszym drugim domem, ale na drodze do polubienia Jeepa Compass nie powinno być żadnych przeszkód.