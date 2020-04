Samochód elektryczny z montażem ładowarki - Arval wprowadza kompleksową ofertę wynajmu długoterminowego dla firm.

Co zyskujesz jako użytkownik samochodu elektrycznego? Co zyskujesz jako Klient Arval Service Lease Polska?

Dzięki temu kompleksowemu rozwiązaniu, Klienci Arval nie muszą martwić się dodatkowymi czynnościami związanymi z zakupem samochodu elektrycznego i szybciej mogą odkryć korzyści oraz przyjemność z jazdy samochodem niskoemisyjnym.

Zgodnie z ideą kompleksowej obsługi one-stop-shop, Arval przeprowadzi klienta przez cały proces wyboru pojazdu odpowiedniego do potrzeb firmy.

Jednocześnie wspólnie z naszym partnerem EVBox, dostawcą infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych wspieramy naszych Klientów w doborze, montażu i finansowania ładowarki do elektrycznych samochodów firmowych.

Tak jak w przypadku wynajmu każdego innego samochodu Arval zapewnia kompleksową obsługę w zakresie serwisowania i ubezpieczenia pojazdu, a atrakcyjna rata wynajmu samochodu możliwa jest m. in. dzięki wysokim wartościom rezydualnym pojazdów elektrycznych.

Dostarczane razem z samochodem inteligentne ładowarki zarządzają mocą ładowania pojazdu, dostosowując ją do maksymalnej mocy przyłącza energetycznego oraz uwzględniają pobór mocy przez inne urządzenia. Jest to bardzo ważne w przypadku instalacji ładowarki w domu, u użytkownika pojazdu, co pozwala na ograniczenie kosztów. To unikatowe rozwiązanie na polskim rynku. Dodatkowo korzystać można z systemu kontrolno-rozliczeniowego, który umożliwia obliczenie zużytej energii np. na potrzeby rozliczenia z pracodawcą. Licznik zużytej energii znajduje się w samej ładowarce. O konkretną ofertę samochodu z ładowarką możesz zapytać na stronie: oferta specjalna.

Jakie są zatem argumenty, przemawiające za tym, żeby już dziś poważnie pomyśleć o elektrycznych samochodach we flocie?

1.Zielona opcja

Auto elektryczne podczas jazdy nie generuje spalin, czyli nie zanieczyszcza środowiska. Chociaż, samo wytworzenie auta elektrycznego pozostawia większy ślad węglowy niż produkcja auta z klasycznym silnikiem, a elektrownie również powodują emisje ‒ szczególnie w Polsce, gdzie udział odnawialnych źródeł energii w produkcji rośnie, ale wciąż blisko 74% produkcji energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla brunatnego i kamiennego – to mimo wszystko przez cały cykl życia pojazdu statystyczny pojazd elektryczny wytwarza od 17 do 30% mniej CO2 niż pojazd z silnikiem spalinowym.

Liczba modeli z napędem w pełni elektrycznym (tzw. ang. BEV, Battery Electric Vehicle) zwiększy się do ponad 100 w ciągu najbliższych dwóch lat, co stanowi pięciokrotny wzrost w porównaniu z 2018 r. Wszyscy liczący się producenci samochodów – osobowych i dostawczych albo już mają, albo za chwilę będą mieć w ofercie auta elektryczne.

Pojazdy tego typu będą dostępne we wszystkich segmentach, w tym małych samochodów miejskich (np. Fiat 500e, Peugeot 208, Opel Corsa, Škoda Citigo), samochodów kompaktowych (np. Peugeot 308, Volkswagen I.D.3, Citroën C4, Hyundai Kona), samochodów dużych (BMW iX3, Tesla Y, Audi Q4) i samochodów luksusowych (np. BMW i4, Audi e-tron, BMW iNext, Mercedes EQC). Zobacz pełną ofertę samochodów.

3.Na długie trasy, cały dzień bez ładowania

Minęły już czasy (nie tak dawne), kiedy samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu można było przejechać 80‒120 km. Obecnie średni faktyczny zasięg dla większości pojazdów elektrycznych – osobowych – wynosi około 300 km, a w przypadku najnowszych modeli nawet 400‒500 km. Jest to dystans, jaki przejeżdżają dziennie nawet mocno eksploatowane samochody flotowe.

4.Konkurencyjne poziomy TCO

W kilku przypadkach całkowity koszt posiadania (ang. TCO, total cost of ownership) dla samochodów elektrycznych zrównał się z autami spalinowymi i można zakładać, że ten trend będzie się nasilał.

Praktycznie, poza oponami (większa masa, duża moc powodują szybsze zużycie), wszystkie kluczowe elementy samochodu elektrycznego są tańsze w obsłudze w porównaniu do samochodów z silnikami na paliwo płynne.

Podobnie ubezpieczenie samochodów elektrycznych przestaje być dla firm ubezpieczeniowych czymś wyjątkowym. To sprawia, że wynajem takich samochodów może być atrakcyjny także z finansowego punktu widzenia.

5.Frajda z jazdy

Wysoki moment obrotowy dostępny od razu, wysoka moc i nisko położony środek ciężkości. No i cisza w kabinie… To zalety elektrycznych samochodów, wskazywane przez wielu kierowców, którzy mieli okazję takim autem podróżować. Ponadto właściwości jezdne mają przełożenie na większe bezpieczeństwo na drodze. Kto jeszcze nie próbował elektrycznej jazdy, powinien szybko nadrobić zaległości. Warto.

6.Ładunek energii na pokładzie

Z ładowaniem elektrycznego samochodu wiąże się nieco inna filozofia niż z tankowaniem paliwa na klasycznej stacji. Taki samochód jest magazynem energii, którą najwygodniej pobierać wtedy, kiedy samochód nie jest używany. W praktyce oznacza to, że większość użytkowników elektrycznych samochodów ładuje je w pracy lub w domu, zwykle w nocy. To ma znaczenie dla sieci energetycznej – samochód pobiera energię poza godzinami największego obciążenia. Dla użytkownika oznaczać to może korzystanie z tańszych stawek za energię (np. w taryfie nocnej).

7.Coraz lepsza sieć ładowania

Nawet w Polsce, która nie jest liderem elektromobilności, wyraźnie przybywa punktów ładowania. Obecnie 76% wszystkich takich punktów w Europie znajduje się w zaledwie czterech krajach (Holandia 26%, Niemcy 19%, Francja 17% i Wielka Brytania 13%), a w całej Unii (wliczając jeszcze Wielką Brytanię) jest 170 000 stacji ładowania. W Polsce według danych PSPA na koniec lutego posiadamy 1093 publicznych stacji ładowania, w tym 760 stacji AC oraz 333 stacji DC.

8.Tańsza i szybsza jazda w centrach miast

W polskich miastach jeszcze nie doczekaliśmy się stref niskoemisyjnych, zatem dla menedżerów flot możliwość wjazdu do centrum samochodem elektrycznym nie jest takim argumentem jak np. w Niemczech, Hiszpanii czy Norwegii. Warto jednak pamiętać, że w Polsce samochody elektryczne w dużych miastach mogą jeździć po buspasach, a ich kierowcy nie muszą martwić się o koszty parkowania w płatnych strefach. Dla wielu to już wystarczający argument, by pomyśleć o elektrycznym samochodzie.

9.On line non-stop

Większość modeli elektrycznych jest na stałe podłączona do Internetu. A to daje ogromne możliwości związane z planowaniem podróży i wyborem miejsc ładowania, ale też z komunikacją z inteligentnym biurem czy domem. Wyjątkowym przykładem są samochody Tesli, które w Stanach Zjednoczonych poruszać się już mogą niemal całkowicie autonomicznie, a aktualizacja o nowe funkcje odbywa się podczas nocnego postoju w garażu. Bez wątpienia za drzwiami elektrycznych samochodów czeka przyszłość motoryzacji.

10.EV jest trendy i świadczy o użytkowniku

Do wszystkich argumentów, których szczegóły można zestawić w Excelu, warto dodać jeszcze jeden ‒ wizerunkowy. Firmy, które do swojej floty włączają elektryczne samochody, dają wyraz swojej ekologicznej świadomości i są w awangardzie globalnych zmian z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).