Samochód do miasta - niezmiennie się opłaca!

Miejska mobilność, także w Polsce, rozwija się w niespotykanym tempie. Obok transportu zbiorowego i taksówek na ulicach gościmy auta, rowery, czy nawet hulajnogi wynajmowane na minuty. Czy w tym wszystkim jest jeszcze miejsce na posiadanie własnego samochodu? Otóż tak, bo przez cały czas oferuje on niezastąpione zalety!

Do Polski dotarła już moda na różnego typu innowacyjne, współdzielone środki transportu miejskiego. Dobrze znany fenomen start-upów, których wynalazki zmieniają sposób, w jaki poruszamy się po aglomeracjach. Równolegle, własną rewolucję przeżywają wiodący producenci samochodów. Oni także wprowadzają zmiany, dzięki którym posiadanie własnego auta w mieście ma dalej sens, oraz – co jeszcze ważniejsze – pozostaje opłacalne. Dobry przykład stanowi oferta Volkswagena . Dzięki niej po polskich miastach można poruszać się nie tylko komfortowo i bezpiecznie, ale przede wszystkim – tanio.

W ramach kredytu EasyDrive , zwrotny i wyposażony we wszystkie potrzebne współczesnemu mieszczuchowi multimedia model up! dostępny jest już od 313 zł miesięcznie , a pojemne i zawierające najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa Polo już od 342 zł miesięcznie. Kwoty te są jeszcze niższe dla samochodów finansowanych przez przedsiębiorców w ramach leasingu EasyDrive.

Obecna od paru miesięcy na rynku, najnowsza odsłona Volkswagena Polo stanowi przełom w segmencie subkompaktów. Szósta generacja klasyka marki posiada wszystko to, czego potrzebują osoby prowadzące intensywne życie w mieście – i jeszcze trochę ponad to. Jego wyjątkowa jakość została doceniona przez ekspertów z całego świata z plebiscytu World Car of the Year, którzy przyznali nowemu Volkswagenowi tytuł Światowego Najlepszego Samochodu Miejskiego Roku 2018.