Sąd ogłosił wyrok. 15 tys. zł grzywny za jazdę po lesie

Jak informuje PAP, mężczyzna dostał tak wysoką karę za płoszenie zwierzyny, niszczenie przyrody oraz próbę wjechania w funkcjonariuszy, którzy chcieli go zatrzymać. Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji wytłumaczył, że we wrześniu 2018 r. funkcjonariusze zauważyli młodego mężczyznę na motocyklu crossowym jeżdżącego po terenie Karkonoskiego Parku Narodowego i chcieli go zatrzymać, ale on wtedy zaczął uciekać.