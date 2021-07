Potrącił rowerzystkę i uciekł. Sąd drugiej instacji utrzymał wyrok dla motocyklisty

Początkowo pojawił się problem ze zidentyfikowaniem mężczyzny, gdyż miał na głowie kask, a motocykl nie miał tablicy rejestracyjnej. Udało się jednak go rozpoznać po tatuażu na łydce, który był widoczny na nagraniu z kamery w miejskim autobusie. Okazało się, że nie tylko motocykl nie był dopuszczony do ruchu, ale 36-letni mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia jednośladów.