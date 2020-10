Motocyklista potrącił dziecko. Sąd chce surowszej kary niż policja

Do zdarzenia doszło 25 czerwca 2020 r. na jednym z olsztyńskich rond . Przez przejazd rowerowy na jednej z przecznic jechała kobieta. Za nią na swoim rowerze podążała jej 6-letnia córka. Kierowca autobusu i jadącego sąsiednim pasem samochodu osobowego zatrzymali się, by je przepuścić. Lukę pomiędzy pojazdami wykorzystał jednak motocyklista, który wyprzedził je i uderzył w przednie koło roweru dziewczynki. Ta przewróciła się i upadła na asfalt , a potem salwowała się ucieczką z jezdni. Mężczyzna zatrzymał się, przeniósł rower na chodnik, a następnie wsiadł na motocykl i odjechał.

Mężczyzna złożył policjantom wyjaśnienia, a ci skierowali sprawę do sądu. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, proces w tej sprawie został odroczony i odbędzie się 22 października 2020 r. 36-letni Krystian Z. Będzie miał się z czego tłumaczyć. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do prowadzenia motocykla, a sama maszyna nie była dopuszczona do ruchu.