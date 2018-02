Są już ceny nowego Forda Mustanga. Legenda motoryzacji mocno podrożała

W ofercie polskiego importera pojawił się odświeżony Ford Mustang. Teraz ta legenda motoryzacji ma mocniejszy silnik i nowocześniejszy wygląd, ale niestety jest też samochodem droższym.

Gdy auto weszło na polski rynek, zrobiło prawdziwą furorę. Dilerzy nie musieli sprzedawać Mustanga - oni tylko zbierali zamówienia. Nic dziwnego, bo to prawdziwa legenda motoryzacji, a do tego w naprawdę świetnej cenie. Za najmocniejszą wersję 5.0 V8 trzeba było zapłacić tylko 178 000 zł i było to już auto porządnie wyposażone. Bogato skonfigurowany Mustang GT kosztował najwyżej 200 tys. zł.

Cena nowego auta z silnikiem V8, które w zeszłym roku przeszło facelifting, to 195 300 zł , czyli wzrost ceny o niemal 10 proc. Teraz klient otrzymuje nie 421-konny, ale 450-konny motor. Natomiast po dopłaceniu 9000 zł, otrzyma 10-biegowy automat, a nie jak wcześniej 6-biegowy. Co ciekawe, starsza konstrukcja wymagała takiej samej dopłaty. Jednak jest coś jeszcze ciekawszego.

Oczywiście do wyboru wciąż pozostają dwie odmiany nadwoziowe, czyli Fastback (coupe) oraz Convertible (kabriolet). Dopłata do otwartego auta to 17 000 zł, tak jak wcześniej. Cóż, Ford może spokojnie podnieść ceny nowego Mustanga i na pewno na tym nie straci. Co prawda różnica 17 300 zł jest spora, ale samochody konkurencji o podobnych osiągach - jeżeli jakikolwiek model można nazwać konkurencyjnym - są dwa, a nawet trzy razy droższe. I w tym również tkwi legenda Mustanga.