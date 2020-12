Rozgrzewanie silnika na postoju w zimie. Najlepiej zachować "złoty środek"

Tomku mamy teraz niższe temperatury przymrozki musimy już skrobać szyby No ale pytanie co będzie lepsze dla naszego silnika dłużej na podstawie stać z odpalonym silnikiem co przy końca jest legalne czy też powoli ruszyć i nagrzewać ten aż silnik w trakcie jazdy co będzie najlepszym rozwiązaniem odpowiesz tak naprawdę nie jest taka prosta Jak mogłoby się wydawać bo muszę kilka rzeczy właściwie to nie tylko chodzi o samą formę silnika tylko też o zadośćuczynienie przepisał prawdę z jednej strony a z drugiej strony o zapewnienie sobie bezpieczeństwa i trzeba zważyć takich znaleźć złoty środek w tym wypadku bo z jednej strony w terenie zabudowanym nie wolno powodować nadmiernej emisji hałasu i substancji szkodliwych tato może wystawić mandat w wysokości do 300 zł Z drugiej jednak strony mamy prawny obowiązek zapewnić sobie Dobrą widoczność więc wyślij to szyby parują No to jedynym wyjściem na to żeby to parowanie powstrzymać jest włączenie nawiewu na przednią szybę a żeby ten nawiew działał musi działać Silnik bez czego w takiej sytuacji wcześniejsze włączanie na minutę czy na 23:58 walnym odjazdem klimatyzacji przestawienie nawiewu na szyby jest rozsądnym rozwiązaniem Jeśli chodzi zaś o sam silnik No to sytuacja to wygląda tak że tak naprawdę nagrzewanie silnika na biegu jałowym na wolnych obrotach jest bardzo aktywna żebyśmy mieli jakiś rzeczywisty zysk z tego żebyśmy mogli wsiąść do samochodu w którym jest już ciepło ten samochód musiałby działać podejrzewam 10 minut w zależności od temperatury zewnętrznej to bardzo długo i w tym wypadku na pewno spełnili byśmy te wymogi które pozwoliłyby policjantowi gdyby za to chciał ukarać