Roadtrip po Europie? Czemu nie. Tylko jakim autem?

Gdy w grudniu 1958 roku uruchomiono w Wielkiej Brytanii pierwszą drogę zbliżoną do autostrady, od razu zaczęły się poważne problemy. Na drogę tę bowiem, na której nie obowiązywały żadne ograniczenia prędkości, wyruszyły wszystkie samochody. Wszystkie...

Te nigdy nieserwisowane, te zepsute, te na uszkodzonych oponach... Uczące się dopiero swego fachu państwowe służby nie nadążały z udzielaniem pomocy. W dodatku nawet te auta, które były w perfekcyjnym stanie, nie za bardzo się nadawały do szybkiej jazdy – powstałe w latach powojennego racjonowania surowców i ogólnej biedy samochody przegrzewały się, wybuchały w nich silniki, rozpadały się przekładnie i tylne mosty, a słabiutkie bębnowe hamulce nie radziły sobie ze zwalnianiem z niebotycznych szybkości.

Pierwsze ograniczenie prędkości do 70 mil na godzinę wprowadzono (tymczasowo!) nie dlatego, by zmniejszyć liczbę kolizji, ale dlatego, by tanie brytyjskie samochody nie ulegały awariom tak masowo na trasach szybkiego ruchu.