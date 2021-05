RC30 Forever również w Europie. Honda będzie oferować części do kultowego VFR750R

Taka operacja jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Trzeba było stworzyć nowe formy do produkcji podzespołów. A wszystko to w oparciu o dwuwymiarowe rysunki techniczne stosowane w latach 80. Są one dużo mniej szczegółowe niż stosowane dziś trójwymiarowe modele komputerowe. Aby zapewnić odpowiednią jakość, do stworzenia cyfrowych modeli wykorzystano również części z prawdziwych motocykli VFR750R.