Range Rover Velar: SUV dla indywidualistów. Nowy konkurent Niemców

Brytyjskie samochody segmentu premium od dawna jakby z boku przyglądają się walce na rynku. Dystyngowani Anglicy nie chcą się angażować w bójkę i spokojnie robią swoje. Mowa oczywiście o należących do jednego koncertu Jaguarze i Land Roverze. Ta druga marka postanowiła niedawno rozbudować swoje portfolio i zaprezentowała zupełnie nowego w gamie Range Rovera Velara.

Gdy mowa o segmencie premium, każdy ma przed oczami niemiecką trójkę – Audi , BMW i Mercedesa . Do tej grupy stara się też dołączyć Lexus, a - nieco bardziej nieśmiało - także Infiniti . Za to Jaguar , a tym bardziej Land Rover, stawiane są nieco obok. Z jednej strony nie tak popularne, ale posiadające nazwy, które kojarzą się bardzo dobrze. Oczywiście ta druga marka jest bardziej nietypowa, gdyż wywodzi się z tradycji produkcji samochodów terenowych, które z czasem stały się bardziej luksusowe i przerodziły się w SUV-y. Te z wyższej półki wyróżnia nazwa Range Rover.

Najnowszym modelem w tej gamie jest Velar, który jest spokrewniony z Jaguarem F-Pacem, ale posiada inny charakter – mniej sportowy, bardziej stateczny. Range Rover powstał na tej samej aluminiowej platformie co Jaguar, jednak jest od niego o 72 mm dłuższy . Jak przystało na markę kojarzoną z terenówkami, Velara wyróżnia też to, że oferowany jest jedynie z napędem na cztery koła.

Stylistycznie model ten przypomina inne auta marki i jest połączeniem mniejszego Evoque’a i większego Range Rovera Sport. Choć "większego" to może słowo nieco na wyrost, gdyż długość obu aut dzieli mniej niż 5 cm. Czym zatem się różnią te dwa modele? Przede wszystkim konstrukcją, gdyż Sport to krótsza i mniejsza wersja flagowego Range Rovera. Do większego brata o terenowych korzeniach upodabnia go również wygląd. Natomiast Velar jest bardziej miejski i nieco mniej pudełkowaty – można by powiedzieć, że, wbrew nazewnictwu, jest bardziej sportowy. Jest też nieco tańszy, gdyż wersje z takimi samymi silnikami kosztują o ponad 25 tys. zł mniej (a najtańsza odmiana nawet o 50 tys. zł mniej).