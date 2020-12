Przepisy, które nie weszły w życie w 2020 roku. Na te zmiany jeszcze poczekamy

Rok 2020 to nie tylko rozpoczęcie wprowadzania w życie tzw. "pakietu deregulacyjnego" dla kierowców, ale też obietnice, które nie zostały pokryte. Mowa o zapowiadanych jeszcze w 2019 roku zmianach dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Wtedy to, krótko po tragicznym wypadku, do którego doszło na ul. Sokratesa w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki zapowiadał rewolucję. Jedną z jej części miało być wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych jeszcze przed wejściem na "zebrę". Dlaczego ten przepis nie zaczął obowiązywać w 2020 roku? Odpowiedź na to pytanie w programie WP Newsroom udziela Mateusz Lubczański, redaktor Autokult.pl.

