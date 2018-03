Przemysław Saleta sprzedaje swój motocykl. Jego Yamaha to sprzęt dla twardziela

Wybitny sportowiec Przemysław Saleta jest miłośnikiem amerykańskich samochodów, ale nie mniejszą miłością od zawsze obdarza motocykle. Jeden z nich został wystawiony do sprzedania.

Krótko, zwięźle i na temat. Wszystkie informacje, które zostały podane przypominają wcześniejsze ogłoszenia samochodów. Auta Salety to zwykle potężne amerykańskie krążowniki albo imponujące rozmiarami SUV-y. Bokser lubuje się w modyfikowaniu swoich pojazdów i robi to w charakterystyczny sposób. Zwykle są one mroczne i potężne.

Yamaha Warrior 1700 Custom to maszyna, która została wypuszczona na rynek w celu odebrania klientów zerkających w stronę Harleya. Jej potężny silnik o pojemności 1670 cm3 generuje seryjnie 85 KM przy 4600 obr./min. Te parametry mogły zostać poprawione modyfikacjami.