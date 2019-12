Prywatne samochody posłanek i posłów nowej kadencji. Jest kilka niespodzianek

Można byłoby się spodziewać, że w garażu posła stoi jakiś amerykański muscle car z ryczącym silnikiem i nadwyżką mocy. Nic podobnego. W oświadczeniu majątkowym Dobromir Sośnierz wykazał posiadanie mercedesa viano z 2008 r. To sporych rozmiarów van zaprojektowany do przewożenia do 8 osób, który raczej nie zachęca do drogowych szaleństw.