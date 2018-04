Progi zwalniające kontra okoliczni mieszkańcy. Sąd wydał wyrok

Progi zwalniające przeszkadzają nie tylko kierowcom, ale też mieszkańcom budynków, które są położone blisko nich. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył sprawę i okazało się, że mieszkańcy mieli podstawy do narzekań.

Sąd rozpatrzył sprawę na prośbę mieszkanki powiatu Zduńska Wola w woj. Łódzkim. Kobieta zwróciła się o uchylenie czynności starosty, zatwierdzającej projekt zmiany organizacji ruchu drogowego. W projekcie przebudowy drogi powiatowej w 2010 r. nie zaplanowano istnienia progu zwalniającego. Okazało się, że pojawił się on później jako tzw. próg płytowy U-16, czyli „wygarbienie" w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych. Warto podkreślić, że przejście to znajdowało się przed szkołą podstawową w miejscowości Izabelów.

Trzy lata funkcjonowania progu dały się we znaki mieszkańcom okolicznej miejscowości. Sąd orzekł, że próg ten nie spełniał wymogów określonych w przepisach. Według tych przepisów, próg mógł mieć najwyżej 7,5 cm grubości, a miał 12 cm. Dodatkowo działał na drodze z pasażerskim ruchem autobusowy. Od domu skarżącej dzieliło go 13 m, podczas gdy powinno to być co najmniej 25 m.