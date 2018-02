Producenci zrzucają się na ładowarki do aut. Niemcy mają swój plan elektromobilności

W tym roku Niemcy przegonią Norwegię pod względem sprzedanych samochodów elektrycznych. Szybkie autobahny nie są idealnym miejscem dla takich aut, lecz zachodni sąsiedzi mają przemyślany plan. W takim świetle nasza elektromobilność wygląda blado.

Nawet najskromniejsze prognozy przewidują, że sprzedaż hybryd plug-in oraz czysto elektrycznych samochodów podskoczy w Niemczech o 64 proc., co przekłada się na 82 tys. nowych e-pojazdów. Nie bez znaczenia są dopłaty sięgające nawet 4 tys. euro. Obowiązują od 2016 roku. Choć na początku Angela Merkel mówiła o wprowadzeniu na drogi co najmniej miliona samochodów elektrycznych (skąd my to znamy?) do 2020 roku, teraz powoli wycofuje się z tego pomysłu.