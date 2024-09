Prezydent Czech kupił motocykl. I rozpętała się afera

Nie da się bowiem wykluczyć, że oprogramowanie jest w stanie informować producenta o położeniu konkretnej maszyny. Jeśli tak jest, to możliwe byłoby śledzenie czeskiego prezydenta w czasie, gdy będzie on używał jednośladu. Jak zauważają Czesi, chińskie firmy są zobowiązane do dzielenia się informacjami z rodzimym wywiadem. W efekcie zagrożenie dla Petra Pavla miałoby stawać się całkiem realne.