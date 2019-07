Premiera Chevroleta Corvette C8 Stingray. Po raz pierwszy silnik znalazł się z tyłu

Koncern General Motors zaprezentował najnowszą generację Chevroleta Corvette, który po raz pierwszy wykorzystuje układ z silnikiem umieszczonym centralnie z tyłu. Jednostka rozwija moc 502 KM, a samochód ma być najszybszym Corvette w historii.

- Tradycyjny pojazd z silnikiem z przodu osiągnął granice osiągów, co wymagało nowego układu - powiedział prezes GM Mark Reuss. I tak się stało. Silnik o pojemności 6,2 l umieszczono centralnie, blisko tylnej osi. Pozycja kierowcy uległa przesunięciu do przodu, co ma pozytywnie wpłynąc na jego odczucia za kierownicą. Zmiana koncepcji układu napedowego ma dać najlepsze osiągi w historii modelu Corvette.