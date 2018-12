Powraca dawna metoda złodziei aut "na butelkę". Wykorzystują nieuwagę kierowców

W internecie coraz głośniej o prostej metodzie, dzięki której złodzieje kradną samochody. Co ważne, robią to bez żadnej ingerencji w zamek czy pojazd. Całe szczęście bardzo łatwo się przed nią obronić.

Źródłem tego dźwięku jest wspomniana już butelka. Złodziej umieszcza ją pomiędzy kołem a błotnikiem tak, by nie było jej widać na pierwszy rzut oka. Następnie uważnie obserwuje samochód, by w odpowiednim momencie szybko i sprawnie ukraść pojazd. Do takich kradzieży najczęściej dochodzi przy centrach handlowych. Tam łatwo jest obserwować ofiarę i jest spora szansa, że kierowca szybko wróci do auta.