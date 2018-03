Poszukiwany: instruktor jazdy. W branży brakuje rąk do pracy

Chwilowy szturm kursantów na szkoły jazdy ujawnił niewydolność systemu szkolenia. Pomimo rozluźnieniu przepisów kilka lat temu, instruktorów jazdy brakuje. Co więcej, będzie jeszcze gorzej.

Nowe przepisy dla młodych kierowców miały wejść w życie 4 czerwca 2018. Miały, lecz po raz piąty data rewolucji na drogach została przesunięta. Już na początku roku kto mógł, spieszył do szkół jazdy, by zapisać się na kurs. Tylko jedno wydarzenie na Facebooku – zrobię prawko przed 4 czerwca – zyskało zainteresowanie 14 tys. internautów. Właściciele obiektów zacierali ręce, kursy się odbywały, po czym wyszło… jak zwykle. Wszystko zostaje po staremu.

Jak obliczyliśmy, w najszybszym trybie od zapisania się na kurs do jego ukończenia można wyrobić się w 33 dni. Przynajmniej w teorii. W praktyce zapisanie się na "jazdy" wymaga przeczekania przynajmniej tygodnia, zwłaszcza jeśli chcemy jeździć popołudniami lub w weekendy. Jak powiedział nam Piotr Rucki, właściciel warszawskiej szkoły jazdy Elmol, obecnie zatrudnia on 9 instruktorów, lecz przydałoby się jeszcze dwóch doświadczonych nauczycieli. Tych niestety brakuje.

Znalezienie na rynku "wolnego" instruktora nauki jazdy graniczy z cudem. Mamy do czynienia ze zjawiskiem spadku liczby instruktorów nauki jazdy, nie wzrostu – potwierdził nam trudną sytuację Jakub Ziębka, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Szkoła Jazdy". To tendencja, która utrzymuje się od kilku lat – dodaje.

Sytuacja mogła ulec poprawie. Deregulacja zawodów wprowadzona przez ówczesnego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina miała ułatwić wstęp do tej grupy zawodowej. Wcześniej instruktor musiał mieć co najmniej średnie wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia pojazdów objętych szkoleniem od 3 lat.Teraz wystarczą dwa lata. Trzeba skończyć kurs, zdać egzamin u wojewody i co roku uczestniczyć w trzydniowym szkoleniu doskonalenia zawodowego. Inaczej zostanie skreślony z ewidencji instruktorów.