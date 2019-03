Pościg za pijanym nastolatkiem. Wiózł siedmiu pasażerów

Policjanci z Bydgoszczy przerwali szalony rajd pijanego nastolatka, który samochodem osobowym wiózł aż siedmiu pasażerów. Młody kierowca swoją jazdą wzbudził podejrzenia patrolujących miasto funkcjonariuszy i nie zatrzymał się do kontroli.

Kierowca samochodu podczas ucieczki łamał wszelkie przepisy. Zignorował czerwone światło na skrzyżowaniu, wyprzedzał przed przejściem dla pieszych i na skrzyżowaniu, jechał pod prąd, nie zastosował się do nakazu skrętu w prawo i znaku stop. Pościg zakończył się po mniej więcej 2 km na ul. Pomorskiej.

Gdy policjanci wyciągnęli kierowcę z kabiny, spotkało ich spore zaskoczenie. We wnętrzu samochodu oprócz kierowcy było jeszcze siedem osób. Badanie alkomatem szybko wykazało również, że prowadzący samochód 19-latek nie był trzeźwy. Urządzenie pokazało ponad 0,5 prom. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a on sam został przewieziony do aresztu. Samochód odholowano na parking.