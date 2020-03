WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Test: Porsche Macana S: co zmienił lifting? Czy Porsche Macan S jest lepsze niż Porsche 911? Jak Porsche Macan zmienił się po faceliftingu? Jak Macan S jeździ w trybie offroad? Rozwiń Witam Jesteśmy dzisiaj w górach w … Rozwiń Transkrypcja: Witam Jesteśmy dzisiaj w górach w Szczyrku 9 stopni Celsjusza więc coś żeś Chwilę po 6:00 rano słońce Dopiero co wyłania się zza A po mojej prawej Stoi nowy Max To samochód który niedawno przeszedł Lifting doszło Kilku zmian stylistycznych kilku zmian technicznych Ja tutaj Legendarny Będę chciał sprawdzić jak właź Ten samochód Tutaj się sprawuje Ale z racji W górach Będzie również okazja do tego Sprawdzić Pakiet off road który ten Jest Pomimo tego że wygląda dość sportowo ma 21 calowe felgi Myślę że pokażę swój I Że zasługuje na miano suva Serdecznie zapraszam na Jeśli chodzi o zmiany po liftingu to Światła Mamy tutaj już najnowsze System świateł matrycowych Jakie są dostępne w ogóle w marcu W końcu trafiły one do Maca Również delikatnie przy projektowano z d Są przy projektowane wloty powietrza na Jeśli chodzi o Głuch Taką prezencję tego moda To względu Starego makana zmieniło się naprawdę nie Chyba najbardziej widoczne zmiany jeśli chodzi o facelifting macana to tyłu tego po ja Przede wszystkim nowy wzór świat Z blendą Przez całą długość klapy bagażnika zachodzącą na nadkola Wielki Porsche pod tym pasem świec Macan S Oznaczenie modelu zostało w tym sam No i zwrócić jeszcze uwagę na to Jak wygląda ten konkretny egzemplarz Pięknego krwistego czerwonego lakieru Wszystkie Zarówno Jak Panele na drzwiach Oraz Doły zderzaków z przodu i z tyłu Mieszkańców Wydechu Wszystko jest polakierowane w Czerw Wypadku Maca na s tak samo Krzyk Porsche mamy bardzo wiele Konfiguracji personal Zarówno wnętrz Jaki wygląd Zewnętrznego tego samochód Jedną z rzeczy którą zmieniono w trakcie liftingu tego modelu Jest zarówno rozstaw kół Jak również to że w tym momencie mamy Szersze opony z tyłu Z przodu Ten zabieg O którym zadecydowało Porsche ma powodować że Macan zwłaszcza na I szybki zakręt Map Nic się jeszcze lepiej Jeszcze pewni Jeśli mówimy o silniku Maca na s No to jest tutaj kilka Dla mnie 1:00 atrakcją 100 Jak wygląda mahan po otwarciu Zobaczcie to matka Spora Ale kiedy ją otworzymy Okazuje się Że mamy dziury na reflektory to jest bardzo ciekawa sprawa taką takie rozwiązanie można Na przykład również w samochodach Marki mini jeśli chodzi o serce Nod Oczywiście jednostka turbodoładowania o pojemności 3 l Widlasta 6 Mamy 354 konie mechaniczne Przyśpieszenie od zera 100 km Pakiet nSport Chrono to 5 i 1/10 sekundy 5 x 6 Sekundy W przypadku braku tego Natomiast jeśli mówimy o prędkości Maxima To 200 4 km Na godz Jeśli chodzi o wymiary nowego Maca na tak na dobrą sprawę niewiele się zmieniło Długość to 4696 mm a szerokość wraz z lusterkami to 2000 58 Jeśli mój nowy To 1602 4 mm w przypadku wersji ze standardowym zaliczeń Todd Avi Sport Jeśli chodzi o Trybów mam już załączone a więc pozostaje tylko Wrzucić I ruszamy po Przy zjeździe z asfaltu Macan zachowuje się jak resor Oczywiście pod warunkiem że wybierze Tryb jazdy off W tym momencie Znacznie zmienia swoją charakterystykę Jakiego sportowe Samochody Raczej o sportowej h Na Samochód który nie boi się głębszych dziur Stromych podjazdów czy nawet delikatnego trawersowanie ten samochód naprawdę Świetnie radę Asystent jazdy z góry Ma pomóc nam w Pokonaniu zjazdu Żeby nie Przedniego zderzaka Utrzymuje Przez nas Pro W tym momencie Pszczyna Spore dziury w ISA Sam sprowadza Na dół Dotykać ani gazu ani Oczywiście Chciałbym Prędkość Właśnie lekko Doda I wtedy W prawej to Samochód Nie próbował Stacze Jak prawdopodobnie widzicie po oponie i po delikatnych zaciekach na Nadkolu Maca Był już poza drogą utwardzoną Jeździliśmy po delikatnym futrach Specjalne Błota czy wertepy się nie za puszczaliśmy Przede wszystkim ze względu Bardzo Profil opony Oczywiście Za duże Natomiast moja refleksja dotycząca tego samochodu Jeśli kto Wpadły na tak szalony Żeby ten sam Za Poza drogami utwardzonymi do czego on się naprawdę nada Kto obowiązkowym absolutnie wyposażenie w tym samochodzie Jest właśnie Zawieszenie oraz ta opcja off Asystentem Ze względu na to Zwizd Nie jest morze Ogrom Natomiast Uszkodzić Zderzak przy zjeżdżaniu z Znieść Oczywiście pamiętajmy o Że mamy tutaj stały napęd na cztery koła Off road Dances Kieruje napęd bar Symetrycznie ra bardziej 50 x 5 Standard Cyklu drogowym gdzie zdecydowana większość Napędu trafiają Na tym Jeśli zastanawialiście się czy pneumatyczne zawieszenie zmienia co Jeśli chodzi o wysokość Maca To za Tak właśnie wygląda mak W trybie off road czy Max A tak wygląda zawieszenie makanaki Opuszczone do samego Jeśli chodzi o tą sportową stronę Makanan Tutaj Salmopolskiej jest on w stanie pokazać 100% swojego potencjału Momencie kiedy zmieniamy tryb jazdy na sport Zawieszenie Mocno się utwardza Natomiast nie mamy problemów z tym żeby po prostu na przykład Drogi kiedy na jedziemy na jak Tutaj to zawieszenie jest na tym Dobrze skonfigurować Nawet przy tym najbardziej sztywnym ustawień Świetnie radzi sobie z tym żeby utrzymywać Samochód to że ja Co prawda w przypadku bardzo ostrych zakrętów Okazuje się że Macan jest delikatnie podsterowny to jak na przykład ten Ten zakręt był bardzo os I przód ma delikatne tendencję do wyjeżdżania natomiast Sport Plus bardzo Mocno i wydajnie przenosi zdecydowaną większość mocy i momentu obrotowego Na tylne koła Córy kompresu Pewien sposób właśnie tą taką delikatną podsterowność Natomiast smaka jak nasuwa prowadzi się doskonale Jazda bardzo szybka jazda po tych zakręt Jest po pierwsze możliwa bo tutaj mam Maksymalna dozwolona prędkość 90 km na godzinę Bardzo rzadko kiedy da się tutaj w ogóle do tej prędkości dojechać Natomiast Gdybyśmy jechali jakimkolwiek innym samochodem Też właśnie w nadwoziu SUV No to o tak szybkiej jeździe jak teraz Nie byłoby mu Moim zdaniem Wszystkim dla tych którzy właśnie lubią z jednej strony prowadzi aktywny tryb życia i zapakować bagażnik zapakować Dachowy narty Czy też ewentualnie rowery na bagażnik i po prostu pojechać Całą rodziną Aktywny sposób Utwardzonej do To ci wszyscy będą również zadowoleni z Maca Ale Mamy tutaj możliwość właśnie zmiany trybu jazdy Z normalnego na tryb Sport lub sport I w tym momencie Macan naprawdę Fenomenalnie Prezentuje jako au Już nie tyle lekko usportowione co naprawdę sportowe Jeśli zastanawialiście się jak Zewn Ci chodzi Macana No to w tym momencie Czekają was Poszukiwania Pierwsza intuicyjna myśl no to jakiś Szkoły w okolicach tablica Nic z tego Litery napisu Porsche Ukryty przycisk Okazuje się Został umieszczony W okolicy Janina wycieraczki NOI Przyjdziemy faktycznie Ikona co to Naciskamy E fakt Klapa się Zamykanie bagażnika Tutaj już Standardy To 488 l Tak Wersje Jak widzimy teraz Nie jest to Łamiący wynik Możemy to Pojemność powiększyć do 1500 Litrów I co do powiększenia Pojemność bagażnika mamy może Złożenie Siedzę Proporcja Co do funkcjonalności bagażnik Raczej nie ma na co narzekać Mamy tutaj zaczepy Na siatkę Zarówno W podłodze Na fotelach mamy co prawda tylko jeden ale jednak ha Pod podłogą mam Spory schowek tutaj Osłonka jest całkowicie zdejmować Na przestrzeni z delikatnie ograniczona przez wzmacniacz systemu Akurat w tym modelu No i jeszcze jedna ważna rzecz która idzie w parze Mamy możliwość obniżenia Zniesienia Progu załadunku Za pomocą Scania A więc załadowanie nawet Do Maca na nie będzie stanowiło GoPro Plusem jest również to G na mol Drobiazg Wygospodarowany Bagażnika tak Sprytną siatkę która namyśl przypominam Rozwiązań PZPN Czeski Która Volkswagen Każdy kto choć raz jechał jakimkolwiek Porsche które nie jest I siada do Maca Natychmiast jest w stanie wychwycić ten sportowy Tego samochodu Oraz to że jest to prawdziwe Porsche Nie ma tutaj mowy o tym że Będziemy mieli tutaj Akcje czy sportowe wrażenia Takie jak w911 czy 718 Natomiast do tych dwóch samochodów na pewno nic pakujemy pięciu osób oraz Etylu bagażnik który jesteśmy w stanie zapakować do Tego Miałem w życiu możliwość testowania Kilkunastu egzo Porsche różnych modeli i doszedłem do wniosku że omawianie Szczegółów wnętrza każdy Troszeczkę best Ponieważ każdy ma swój Każdemu podoba się co inne Pokażę wam opowiem Co tutaj został Wygórowane to podejrzewam Wyjdź Konfigurator Zrobicie Zupełnie Jeśli chodzi o poliftingowe go Maca Wszystkim największą zmian Jest nowy system multimedialny z bardzo dużym ekranem To oczywiście system Znajdę Funkcja Mirror Online To wszystko co mamy w panamerze właśnie 900 W Maca nie znajdziemy natomiast konsola Centralna Biegów Zostały Jak WWE Sprzed Oczekiwania względem najmniejszego Suwa Porsche wcale nie są To właśnie Macan ma łączyć w sobie zarówno praktycznie Wszechstronny Suwak Ale Sportowe emocje i pro Niektóre Są Znakiem rozpoznawczym Marki Zarówno na krętych drogach salmopolu jak również na szutrach udowodnił swoją Wersja s jest zdecydowanie lepszy wybór Jeśli chodzi o te dwie W tym momencie w r Tego modelu Warto Ponieważ ta V6 pod maską Absolut Zmienia charakter tego samochodu I moim zdaniem Zdecydowanie trzeba do Do pneumatycznego zawieszenia Ponieważ możliwości tego samochodu Bardzo Się z Moim zdaniem po liftingu Znowu aktualny znowu świeży znowu bez kompleksów może konkurować Z bardzo mocnymi propozycjami innych Marek I chyba wciąż Nadal Jest najlepiej Się W tym segmencie Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym