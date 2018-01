Poranne skrobanie szyb zagrożone mandatem. Zobacz, jak robić to poprawnie

Włączasz silnik, ogrzewanie na maksa i dopiero wtedy skrobiesz szyby. Myślisz że jesteś sprytny? Muszę cię rozczarować – to zły pomysł. Psujesz własny samochód, zwiększasz smog i wystawiasz się na mandat. Wiem, bo sam tak kiedyś robiłem. Przestałem.

Kierowcy muszą ponownie przyzwyczaić się do porannego rytuału. Skrobanie szyb nie należy do najprzyjemniejszych czynności, a większość z właścicieli czterech kółek postępuje tak samo - włącza silnik i w oparach spalin usuwa szron z pojazdu. W tym momencie łamie aż dwa przepisy kodeksu drogowego.

Warto jednak zauważyć, że paragrafy te nie do końca tyczą się samych policjantów. Podczas kontroli drogowej często opuszczają oni uruchomiony radiowóz, którego silnik pracuje znacznie dłużej niż wskazaną przez prawo minutę. Wątpliwości rozwiał ostatnio Robert Czerwiński, rzecznik słupskiej policji, który stwierdził, że podczas pracy ten przepis ich nie obowiązuje. Specyfika służby wymaga, żeby pojazdy były cały czas gotowe do ruchu.

Jeśli nie przeraża nas ryzyko mandatu, warto wiedzieć, że czekanie na postoju by nagrzać silnik nie jest najlepszym pomysłem. Nowoczesne jednostki, niezależnie czy są zasilane olejem napędowym, czy benzyną, znacznie szybciej nabierają temperatury podczas normalnej jazdy. Zanim to nastąpi, silnik zużywa paliwo więcej, a co za tym idzie generuje dodatkowe koszty i emituje do atmosfery więcej szkodliwych substancji.

Dodatkowe uruchomienie nawiewu do kabiny podczas postoju (np. w celu odmrożenia przedniej szyby) jeszcze wydłuży czas potrzebny do osiągnięcia temperatury roboczej motoru. Ciepłe powietrze jest pobierane z nagrzewnicy, która wykorzystuje obieg cieczy chłodzącej silnika. On sam rozgrzeje się wolniej, a przez cały ten czas będzie pobierał więcej paliwa. Najlepiej jest więc skorzystać z chemicznych środków do usuwania szronu (dostępnych za kilkanaście złotych w supermarketach), uruchomić auto i od razu wyruszyć w drogę. Przy tym przynajmniej przez pierwsze 10 minut należy unikać gwałtownego przyspieszania, warto też wyłączyć system start/stop. Co ważne, na postoju powoli rozgrzewa się tylko silnik, natomiast inne elementy mechaniczne układu napędowego cały czas są nieruchome - one i tak nabiorą odpowiedniej temperatury dopiero podczas jazdy.