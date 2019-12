Poranna jazda zimą - jak prowadzić auto bezpieczniej?

Cześć mam Późno jest Początek zimy za chwilę W samochodzie jest oczywiście zimno jeżeli nie macie ocieplonego garażu Jeżeli nie macie ogrzewania postojowego to z pewnością Codziennie wchodząc do samochodu Po prostu się Kulić się i trzęsie się datę Nie będę miał z czego Do tego żebyście na zdejmowali kurtkę przy zapinaniu pasa to jest Konieczne żeby zachować optymalny poziom bezpieczeństwa po prostu pasy bezpieczeństwa działają na Wtedy kiedy ubrań na nas jest najmniej Ale trudno o tym przekonywać kogoś kto ma w samochodzie powiedz Min 5 stopni Być może łatwiej się w te Dlatego Pokażę wam pewien Który co prawda nie da takiego poziomu bezpieczeństwa jak jazda bez kurtki Ale przynajmniej przez te kilka kilkanaście minut dopóki auto się nie rozgrzewa Później mimo wszystko zalecam zdjęcie kurtki choćby dlatego że mamy te ruchy trochę ograniczone Zwłaszcza gdy kurtka jest naprawdę gruba No ale po tych kilkunastu minutach możecie sobie ją zdjąć Apps Kilkanaście minut możecie Trochę bezpieczniej niż gdybyś Drapieżnik Poproś Gdańsk Pamiętajcie czy jedziecie bez kurtki Czy w kurtce to nie ma znaczenia pas zawsze powinien Do ciągnięcia Do ciała Jednak kurtka nie tylko ogranicza wasze ruch aleo granica Poza tym że wytwarza przestrzeń pomiędzy Pasem atramentu jeszcze ogranicza możliwości Dobre Napięcia dla Pokażę wam coś Być może chociaż wolałbym Przyda wam się w razie w Pas Tutaj ten dolny czyli biodro Napiecie Pod kur Poprowadzić go tutaj Miednicy po kościach miednicy Zróbcie chociaż tak żeby ten pas dolegało do waszych spodni do Spódnice Do bluzy jeżeli jest długa To chociaż w tym miejscu dla Ponieważ ten pas biodrowy mnie tylko chroni was przed tym że wasze ciał nie uderzę Tak z takim impetem W poduszkę powietrzną Czy jeśli jej nie macie to w kierownicę Czy w deskę rozdzielczą On również a przed Z kim on właśnie zabezpiecza waszą go Kiedy samochód będzie dachowa Oczywiście są to sytuację dosyć Aleje To właśnie ten pas biodrowy chroni Sprzed Lataniem po całym samochodzie Kiedy samochód naprawdę Uczestniczy w po Ale pokażę wam jeszcze jedną Jeszcze Rozepnij cie Kurt Zapnijcie pasy Po prostu Tak jakbyście tej kur I tylko w tym miejscu Kurtka tak naprawdę na wam trochę przy Naciągacze pas normalnie na ciało A kurtkę Sobie może Zarzucić w ten Raczej bym jej nie zapina Ponieważ W razie wypadku Wolałbym Szybciej Wolniej wyjść z samochodu I wtedy macie pas przylegający do ciała Pamiętajcie pod brzuchem zawsze pod brzuch Nieważne jaki ten Nawet jeżeli to Brzuch z dzieckiem w środku Zawsze Zapytajcie Pod brzuchem i namiętnie I w ten sposób już jesteście znacznie lepiej zabezpieczenie w razie jakiegoś poważnego I chcę jeszcze słoń o jednej rzeczy Pewnie Wiele osób korzysta z rękawiczek Do jazdy samochodem Ja nie mówię żeby kupować jakieś drogie samochodowe rękawic Ale pamiętajcie prostą zasadę w rękawiczkach nigdy nie macie pewnego chwytu na kierownicy nigdy nie masz tak Jak Na gołe ręce Skóra najlepiej przy Idź do skóry Do plastiku No chyba że macie jakie różnice Zamszowa Wtedy najlepiej mieć rękawiczki Tego typu Przyjdź taką zamszową podkładką Coś w rodzaju takiej odwróconej skóry Wtedy takie rękawiczki na kierowcę zamszową do sportowego auta ale nigdy na kierownicę z Na kierownicę skórzaną Stosujemy rękawiczki Skórze Skór Do skóry Zamsz do zamszu wtedy to najlepiej pracuje takie rękawiczki materiałowe Używajcie sobie Do zabaw Na śniegu ale na pewno nie Krowa Cześć