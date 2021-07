Popularny "Borkoś" już jeździ bez sygnałów. Ministerstwo mu nie pozwoliło

– Gdy budowałem motoambulans, musiałem mieć dokument upoważniający do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. I go mam – tłumaczy Marcin Borkowski w rozmowie z WP Moto. – Potrzebowałem jeszcze wpisu w karcie pojazdu, że jest on uprzywilejowany. Złożyłem odpowiednie dokumenty do MSWiA i wtedy dowiedziałem się, że muszę mieć umowę z podmiotem leczniczym, który będzie moim dyspozytorem. Ja jednak do tej pory działałem sam dzięki informacjom od świadków zdarzenia – dodaje.