Polski kierowca oszukiwał w Danii. Do zapłaty ma ponad 80 tys. zł, a to nie koniec kar

Duńscy funkcjonariusze zatrzymali w okolicy Padborga polskiego kierowcę ciężarówki. Korzystał z dwóch kart, żeby móc wydłużyć sobie czas pracy. Prokuratura nałożyła na niego wysoką karę finansową, ale to nie wszystko.

Polski kierowca na długo zapamięta swój wyjazd do Danii. Jak informuje serwis 40ton.net, podczas kontroli funkcjonariusze zauważyli, że korzystał zamiennie z dwóch kart w tachografie. Udało im się to ustalić, ponieważ kartę włożył na krótko przed kontrolą. Zamieniając je mógł wydłużyć czas pracy. Sprawa trafiła do sądu, a mężczyzna przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.