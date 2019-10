Policzyliśmy, ilu kierowców jeździ bez pasów

Transkrypcja: Cześć jestem w Warszawie i postanowiłem spraw Jak wielu kierowców nie zapina pasów bezpieczeństwa proste badania ale zupełnie obiektywne ponieważ 100 I będę ich najzwyczajniej w świecie liczył nie chcę wierzyć w żadne ankietę żadna badań Prowadzone przez inne instytucje ponieważ wydaje mi się że respondenci nie do końca chcą się przyznawać do Agaty Dlatego zrobię to osobiście Sprawdziłem blisko 1500 19 Nie miało za Bezpieczeństwa Sprawdzam tylko kier Znakomita więc Z nich Kobiety w stosunkowo młody W dosyć do Samo Nie wiem dlaczego tak jest ale wiem że 19% to bardzo duża grupa ludzi Którzy są narażeni nie tylko na mandat ale przede wszystkim na poważne uszkodzenie ciała pamiętajcie o tym Współczesny nowoczesny samochód Nawet jeżeli jest bardzo To wyposażone w poduszki powietrzne Będzie Dużym Kiedy nie będziecie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa Mandat to Czy poważnym uszkodzeniem ciała lub ud Życie

