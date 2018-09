Policz, ile naprawdę kosztuje nowy samochód. Wynik może Cię zaskoczyć

Na nowym samochodzie zawsze dużo się traci? Niekoniecznie! Wystarczy trzymać się czterech prostych reguł by znaleźć nowy, komfortowy samochód, który okaże się nie tylko najlepszy, ale i najbardziej opłacalny. Liczby wskazują na modele jednej marki.

Któż nie chciałby poczuć komfortu pachnącego nowością samochodu wyposażonego we wszystkie współczesne wygody, wybrane według własnych życzeń? Pewnie każdy, choć wielu Polaków dalej obstaje przy samochodach używanych argumentując, że na nowe ich nie stać. Dlaczego? Bo są drogie w utrzymaniu, bo dużo traci się od razu po wyjechaniu z salonu…

To jednak tylko stereotypowe, nie zawsze aktualne myślenie. W niektórych przypadkach może być oczywiście prawdziwe, ale jeśli ktoś zada sobie trud podliczenia realnych kosztów użytkowania auta przez cały okres jego posiadania i zapozna się z wszystkimi ofertami dostępnymi na rynku, może się przekonać, że w czasem wyjechanie z salonu nowym samochodem jest w zasięgu ręki i zwyczajnie się opłaca.

By dokonać najkorzystniejszego dla siebie wyboru samochodu należy patrzeć na zakup nie tylko przez pryzmat pierwotnej ceny, ale wielu czynników wpływających na to, ile dane auto będzie nas rzeczywiście kosztowało. Przy ocenianiu samochodów kieruj się tymi czterema prostymi regułami:

Obecny poziom rozwoju technologii czołowych producentów samochodów pozwala uzyskiwać niskie wyniki zużycia paliwa nawet z pomocą stosunkowo prostych i sprawdzonych typów silników , takich jak niewielkie jednostki benzynowe. Nawet one potrafią być bardzo nowoczesnymi konstrukcjami wyposażonymi na przykład w bezpośredni wtrysk paliwa, przez co w praktyce wcale nie muszą zużywać więcej paliwa niż droższe, bardziej skomplikowane rozwiązania. Wybierając najlepszy dla Ciebie silnik nie kieruj się koniecznie jego typem i zastosowanymi technologiami, a skup się na jego cenie i realnych kosztach związanych z jego eksploatacją.

Z drugiej strony na polskim rynku dostępne są także modele marek, które ograniczają konieczność robienia przeglądów nawet do jednych odwiedzin serwisu co 30 000 km. Koszty tych wizyt można także maksymalnie obniżyć dzięki oferowanym przez niektórych producentów pakietom przeglądów. Staraj się więc wybrać ten samochód, który wymaga jak najrzadszych wizyt w serwisie i dostępny jest wraz z promocyjnymi pakietami przeglądów. W ten sposób oszczędzisz swój czas i pieniądze.

3. Cena, która Cię interesuje, to kwota miesięcznej raty

Gdy kupujesz telefon komórkowy, nie interesuje Cię jego cena detaliczna, tylko comiesięczna opłata wraz z abonamentem. Dokładnie tę samą zasadę można stosować także wobec samochodów. Jak można się przekonać analizując oferty różnych marek, model o teoretycznie wyższej cenie w praktyce może kosztować mniej przez korzystniej wyliczoną miesięczną ratę. W tym „abonamencie” mogą być zawarte także różne usługi i pakiety, za które u konkurencyjnych producentów trzeba ponosić dodatkowe opłaty . Wybierając samochód zwracaj więc uwagę nie tyle na jego katalogową cenę, co koszty, które rzeczywiście będziesz ponosił.

Kupując nowy samochód nie wszyscy zaprzątają sobie głowę myślą o tym momencie, gdy będzie trzeba się go pozbyć. Tymczasem pieniądze, które odzyskają przy dalszej odsprzedaży, to jeden z kluczowych czynników kształtujących całkowite koszty użytkowania. Można sobie pomyśleć, że szacowanie, ile będzie kosztował dany samochód za cztery-pięć lat to wróżenie z fusów, ale w rzeczywistości da się dokładnie określić przyszłą wartość auta.