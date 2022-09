Policjanci zatrzymali motocyklistę. Gdy usłyszeli, czemu łamie przepisy, nie dali mandatu

Słubiccy policjanci zatrzymują pędzącego kierowcę, a później nie dość, że nie wystawiają mandatu, to jeszcze eskortując go ułatwiają mu szybsze dotarcie do celu. Brzmią jak marzenie każdego kierowcy? W przypadku tego motocyklisty funkcjonariusze jeszcze zasłużyli na pochwałę.