Części motocyklowe za 180 tys. zł i 4 aresztowanych. Policja odkryła "dziuplę"

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku ma za zadanie koordynować pracę funkcjonariuszy po obu stronach naszej zachodniej granicy i ta akcja policji jest świetnym przykładem na to, jak to ma wyglądać. To właśnie z tej instytucji polscy funkcjonariusze dostali informację o posesji w gminie Torzym, na której miał znajdować się motocykl ukradziony w Niemczech. Trop okazał się właściwy.