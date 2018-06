Policja kupowała samochody bez przetargu. Proceder ujawniony przez raport NIK

Prawo przetargowe zostało stworzone, by umożliwić jak najkorzystniejsze zakupy jednostkom budżetowym. Policja i urzędy starają się je jednak omijać – nawet wtedy, gdy kupują samochody. W Lublinie czas na złożenie oferty na auto wynosił nieco ponad godzinę.

Byle nie przetarg

Policja i urzędy unikają rozpisywania przetargów – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli . Pomaga im w tym prawo. Do 2014 r. kwota, którą jednostki budżetowe mogły wydać na zakupy towarów czy usług bez przetargu, wynosiła 14 tys. euro. Wówczas w życie weszła nowelizacja Prawa o zamówieniach publicznych, która podwyższyła tę kwotę do 30 tys. euro, czyli 128,3 tys. zł .

Jak wynika z kontroli NIK-u, w latach 2013-2017 suma zamówień podprogowych wzrosła z 23,8 mld zł do 34,2 mld zł . W tym samym czasie wartość przedmiotów kupionych w przetargach zmalała ze 143,2 mld zł do 107,4 mld zł.

Samochody dla policji

Jak wyjaśniał inspektorom NIK-u komendant główny policji, nie było możliwości łącznego przekazania środków finansowych do jednostek policji. Przesunięcia były realizowane w ślad za pojawieniem się w budżecie policji dodatkowych środków. Komendanci objętych kontrolą wojewódzkich komend policji podawali, że podejmowali decyzje o zakupie samochodów z pominięciem Prawa o zamówieniach publicznych, gdyż nie wytępowały one w tym samym czasie.

Katowice

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach bez przetargu od 4 do 30 grudnia 2014 r. kupiła pięć samochodów o łącznej wartości netto 248,5 tys. zł . od 23 października do 29 grudnia 2015 r. kupiono pięć samochodów za 397,4 tys. zł , a 16 i 30 grudnia 2016 r. kolejne trzy samochody o łącznej wartości 207,5 tys. zł .

Lublin

Inne miasta, nie tylko policja

Nieuzasadniony podział zamówienia stwierdzono również w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu - zakupiono drugi samochód osobowy za 40 tys. zł bez wymaganego przetargu. KWP w Białymstoku od 8 do 30 grudnia 2016 r. kupiła trzy pojazdy za 216,4 tys. zł netto. W Bydgoszczy komenda wojewódzka od 17 listopada do 28 grudnia 2015 r. nabyła cztery auta o łącznej wartości netto 212,8 tys. zł.

Podsumowanie

Większość skontrolowanych podmiotów posiadała regulacje wewnętrzne do wyboru wykonawców zamówień do 30 tys. euro. Jednak w 30 proc. zbadanych przez NIK jednostek dochodziło do naruszeń tych procedur. Najistotniejsze z nich polegały na zastosowaniu niewłaściwego trybu wyboru wykonawcy, nieskierowaniu zapytań ofertowych do wymaganej liczby oferentów, braku publikacji ogłoszeń o zamówieniu, nieudokumentowaniu lub nierzetelnym dokumentowaniu czynności związanych z ustaleniem wartości zamówień.