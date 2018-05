Polacy z rezerwą podchodzą do Diesla. Badania nie pozostawiają wątpliwości

Polacy zauważają szkodliwość silników wysokoprężnych – wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski metodą CAWI. Zaledwie 12 proc. badanych potwierdza, że ich kolejne auto będzie wykorzystywać olej napędowy.

Na podium nie znajdziemy silników Diesla, bowiem 3. miejsce należy do napędu hybrydowego – pozwalającego na przejechanie nawet 50 km na energii elektrycznej. Jednostki wysokoprężne znalazły się na 4. miejscu – preferuje je 12 proc. badanych. Ciekawostką są samochody całkowicie elektryczne, które bierze pod uwagę aż 5 proc. przebadanych osób. Aż 1/5 ankietowanych nie jest do końca zdecydowana co do układu napędowego.