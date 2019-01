Polacy kupili w 2018 r. 23,8 tys. hybryd. To wyraźny wzrost

Choć samochody hybrydowe - z wyjątkiem wariantów plug-in - nie są objęte żadnymi zachętami ze strony ustawy o elektromobilności, Polacy coraz chętniej je kupują. W 2018 r. takie pojazdy znalazły o 43 proc. więcej nabywców niż w roku 2017.

Polacy przerzucają się na hybrydy. Choć wciąż nie stanowią one głównego nurtu sprzedaży samochodów, to dynamika, jaką odznacza się sprzedaż tego typu pojazdów w Polsce, może imponować. Sprzedaż hybryd w Polsce w 2017 r. zamknęła się wynikiem niespełna 17 tys. samochodów. Według danych instytutu Samar w 2018 r. było to już 23,8 tys. pojazdów. Oznacza to wzrost o 43 proc. Tak dynamiczny trend jest po części związany z pojawieniem się aut typu mild hybrid (głównie grupa Volkswagena), ale i tak wzrost jest imponujący.