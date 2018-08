Polacy ciągle mocni w rękodziele. Przy kontroli i tak zapłacą mandat

Przez lata narzekaliśmy na absurdy związane z tablicami rejestracyjnymi. Gdy w końcu – już dwa lata temu – zmieniono przepisy, polscy kierowcy mogli świętować sukces. Tyle tylko, że dalej jeździmy z kartonami zamiast tablic.

Jeszcze przed styczniem 2016 roku kierowcy stali przed wyborem: albo przewieźć rowery na dachu, co zwiększało spalanie i czyniło auto podatnym na boczne podmuchy wiatru, albo przewieźć je z tyłu samochodu, co zapewniało zasłonięcie tablicy rejestracyjnej i narażało kierowcę na mandat. Rodacy, jak to mają w zwyczaju, radzili sobie jak mogli - poprzez mocowanie własnoręcznie wykonanych tablic. Karton, deska, sklejka, cokolwiek wpadło do ręki, służyło za rejestrację. Co bardziej ambitni zamawiali nawet fałszywe próbniki, ale policja nie patrzyła na to przychylnym okiem.