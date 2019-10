WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany zima + 1 pokrowce 5 godzin temu Pokrowce na samochód zapewniające niezwykłą ochronę podczas ekstremalnych zim Zimy w Polsce stają się coraz łagodniejsze, ale i tak nadal potrafi zaskoczyć zarówno kierowców, jak i drogowców. Stąd też każdy przewidujący posiadacz auta, które nie jest garażowane, już pod koniec jesieni może pomyśleć o zakupie akcesoriów zimowych. Jednak skrobaczki i odmrażacze to już przeżytek. Obecnie najskuteczniejszym zabezpieczeniem pojazdu jest okrycie specjalnym pokrowcem na samochód. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Pokrowce na samochód do bezpiecznego przetrwania zimy Zima to pora roku, która potrafi najbardziej dać się we znaki kierowcom, jak i samym pojazdom. Nie każdy ma możliwość korzystania z garażu, stąd też musi sięgać po inne środki, tj. osłony termiczne, specjalne płyny do usuwania lodu czy wszelkiego rodzaju odmrażacze. Poza tym odśnieżanie, usuwanie szronu z pojazdu pochłania wiele czasu, a dodatkowo może zakończyć się uszkodzeniem uszczelek, porysowaniem szyb. Jednak istnieje sposób, który pozwala na skuteczne zwalczenie uciążliwych skutków zimy. Chodzi o pokrowce na samochód, dostępne w mkn-moto.pl, które stanowią zabezpieczenie auta przed śniegiem i lodem. Plandeki pozwalają ochronić wszystkie szyby oraz wszystkie zamki. Standardowe pokrowce na samochód osobowy są wykonane z wytrzymałego poliestru i składają się z dość cienkich warstw. Niektórzy producenci dodatkowo stosują specjalną, delikatną warstwę materiału od spodu, aby powierzchnia karoserii nie uległa jakiemukolwiek uszkodzeniu. Jednak na niższe temperatury z pewnością odpowiedniejsze będą lepsze i droższe pokrowce na samochód. Składają się kilkuwarstwowego materiału, który jest w stanie uchronić auto przed skutkami gradobicia. Sposób na uniknięcie walki z zamarzniętymi szybami, drzwiami i zamkami W tej chwili najpopularniejsze pokrowce na samochód osobowy powstają z tybondu. Materiał ten przepuszcza powietrze, dzięki czemu osłona nie przyczyni się do powstania pleśni. Poza tym ich wymiar powinien być na tyle duży, aby zasłaniał auto w całości, najlepiej do ziemi. Wówczas pomiędzy kołem a nadkolem nie będzie zalegał śnieg. Należy pamiętać, że każdego roku w Polsce dochodzi także do opadów gradu, który jest w stanie wyrządzić wiele szkód. Na polskim rynku pokrowców można znaleźć plandeki, które zapewniają zabezpieczenie przed gradem o wielkości groszku. W przypadku ekstremalnych rozmiarów opadowych kulek lodowych wspomniane wcześniej pokrowce na samochód mogą okazać się niewystarczające. Wówczas należy zakupić modele, które mają od 7 do 12 mm grubości. Posiadają one trzy warstwy: górną, która pokryta jest folią aluminiową, miękkiej składającej się z materiału absorbującego uderzenie gradu wielkości piłeczek pingpongowych. Ostatnia warstwa jest na tyle delikatna, że może być położona bezpośrednio na karoserii. Tania alternatywa dla garażu Wysokiej klasy pokrowce na samochód osobowy nie tylko zimą mogą okazać się przydatne. Chronią auto przez cały rok. Kierowca, który zainwestował w takie rozwiązanie, zyskuje ochronę przed deszczem, kurzem, błotem, ptasimi odchodami, a także upałem. Osłony na pojazd pasują do każdego typu nadwozia - hatchbacków, SUV-ów czy vanów. Co najważniejsze, wymiary zamówionego pokrowca można dostosować do własnych potrzeb. Dostosowane pokrowce na samochód są w stanie szczelnie przykryć podzespoły, które są w szczególności narażone na zimową aurę. Plandeki ochronne bez problemu można zakładać samemu. Wystarczy narzucić plandekę i zaciągnąć linki z haczykami. Pokrowce na samochód zajmują niewiele miejsca i można je zmieścić nawet pod fotelem. Polub WP Moto 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne