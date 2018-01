Pojedziemy autostradą od Mińska Mazowieckiego do Siedlec

Rusza opracowywanie koncepcji i dokumentacji budowy kolejnego odcinka autostrady A2, który połączy obwodnicę Mińska Mazowieckiego i Siedlce. Samo przygotowanie dokumentów będzie kosztowało 6,5 mln zł.

Tyle wyda Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa po podpisaniu umowy na wykonanie dokumentacji do budowy 37,5-kilometrowego odcinka autostrady A2, który połączy obwodnicę Mińska Mazowieckiego z Siedlcami. Pozwoli to ominąć na drodze Warszawa-Siedlce nie tylko Mińsk Mazowiecki, jak do tej pory, ale także całą mocno obleganą drogę krajową nr 2 do Siedlec.