Pojęcie, które pozwoli ci wybrać lepszy i tańszy samochód. Czym jest TCO?

Brzmi jak tani chwyt marketingowy, ale w rzeczywistości TCO, czyli całkowite koszty posiadania, to wiedza, której producenci samochodów raczej woleliby nie ujawniać swoim klientom. Daje ona w końcu dostęp do wymiernych oszczędności. Zdradzamy, jak dokonać najkorzystniejszego wyboru przy poszukiwaniu nowego samochodu.

Teoretycznie, dla mądrego człowieka, sprawa wyboru nowego samochodu jest prosta. Wystarczy nie dać się zwieść reklamom, przeanalizować cenniki wszystkich marek, które nas interesują i porównać ewentualne koszty paliwa. Efekt: mamy przed sobą tego jednego, najbardziej korzystnego w zakupie faworyta. Jednak nawet twarde liczby mają to do siebie, że nie zawsze przedstawiają cały obraz – przynajmniej wtedy, gdy nie uwzględniają wszystkich zmiennych.

Takich zmiennych, które później "sięgają" do kieszeni właściciela - nawet całkiem nowego auta - jest tymczasem trochę większa ilość, niż tylko te dwie wymienione powyżej. Oprócz zakupu samochodu i jego tankowania, do wydatków zaliczają się także dodatkowe opcje i usługi, koszty przeglądów i części eksploatacyjnych.

Tyle szczegółów, na które trzeba zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert, a nie dotarliśmy jeszcze do czynnika, który nierzadko ma decydujący wpływ na to, na którego wśród rozważanych przez nas konkurentów rzeczywiście wydamy najmniej przez cały okres eksploatacji.

Nie wszystkim producentom obecnym na rynku zależy na budowaniu świadomości TCO. Zazwyczaj kuszą oni mniej świadomych klientów niskimi kosztami zakupu czy niskim zużyciem paliwa po to, by odbić sobie potem tą pozorną oszczędność np. wyższymi kosztami serwisu czy pozostawić z problemem trudno zbywalnego auta.

Za to ich nowoczesne jednostki napędowe, zużywające niewielkie ilości paliwa niezależnie od tego czy samochód dużo jeździ w mieście czy w trasie w ujęciu całego cyklu użytkowania, pozwalają na znaczne oszczędności względem konkurentów. Ale to nie wszystko, Polo, Golf i Passat mają nad nimi jeszcze jedną, kluczową przewagę . Są nią koszty serwisowania i utrzymanie wysokiej wartości rezydualnej.

To wszystko to tylko kolejny argument za tym, by na pozornie niedostępnego Volkswagena spojrzeć przyjaźniejszym okiem. Marka nie ucieka się do marketingowych trików, a raczej działa w interesie klienta, skupiając się na obniżaniu TCO swoich modeli. To wszystko składa się więc nie tylko na korzyści finansowe, ale co równie ważne, także komfort spokoju ducha.