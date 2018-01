Podwyżka na A2 bezzasadna? Tak twierdzi MIB

Kierowcy przepłacają na odcinku autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem. Takiego zdania jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które przesłało Polskiej Agencji Prasowej oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Sus do kieszeni kierowcy

Jak czytamy w ministerialnej opinii, podwyżkę na odcinku A2 zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską S.A. jeszcze w ubiegłym roku negatywnie zaopiniowała Generalne Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie miało to jednak żadnego znaczenia na decyzję spółki, ponieważ w myśl umowy licencyjnej z 1997 roku zdanie GDDKiA nie ma w takich sprawach decydującego głosu.

Od 2 stycznia 2018 roku za przejazd liczącym 159 km odcinkiem autostady A2 z Nowego Tomyśla do Konina kierowcy samochodów osobowych muszą zapłacić 60 zł . Cena już wcześniej nie była niska, a została podwyższona o kolejne 3 zł.

- Podwyżka jest odzwierciedleniem realnych kosztów utrzymania autostrady, niezbędnych inwestycji oraz kosztów obsługi kredytów - mówi Zofia Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa Autostrady Wielkopolskiej S.A. - Stawki za przejazd ustalane są w oparciu o obowiązującą umowę koncesyjną, wieloletni plan finansowy oraz prognozy ruchu. Całkowite ryzyko związane z ruchem i przychodami spoczywa na koncesjonariuszu. Do zarządzanej przez nas autostrady A2 z Nowego Tomyśla do Konina państwo i podatnicy nie dopłacają ani złotówki, w przeciwieństwie do autostrad publicznych, na których przejazdy dotowane są w ponad 60 proc. z budżetu państwa. Ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość stawek jest również fakt, że opłaty za przejazd autostradami koncesyjnymi nie są zwolnione z 23 proc. podatku VAT. Naszych opłat nie można zatem porównywać ze stawkami na autostradach publicznych - dodaje Zofia Kwiatkowska.