Pociąg przejechał mimo otwartych zapór. Kierowców uratowała nieufność

Wielu kierowcom wydaje się, że otwarte rogatki to gwarancja bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym. Bywa jednak inaczej. Przekonał się o tym kierowca, przed którego maskę przejechał pociąg towarowy.

W momencie zbliżania się do torów został ostrzeżony błyśnięciem świateł przez innego kierującego, który mimo podniesionych zapór nie ruszył. Kierowcy wystarczył rzut oka w lewo, by zobaczyć zbliżający się do niego pociąg towarowy. Autor filmu zdążył jeszcze włączyć wsteczny bieg i cofnąć, by uniknąć ryzyka uszkodzenia samochodu. Gdyby jednak ślepo zaufał rogatkom, sytuacja miałaby tragiczny finał.