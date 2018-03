Pierwszy śmiertelny wypadek z udziałem autonomicznego auta. Policja pokazała nagranie

Komenda Policji w Tempe opublikowała na Twitterze materiał dowodowy z pierwszego wypadku z udziałem autonomicznego Ubera. Nagranie pokazuje zarówno reakcję kierowcy, jak i samo zderzenie z ofiarą wypadku.

Jak widać, 44-letni "kierowca", Rafael Vasquez, nie przyglądał się zbytnio drodze. Prawdopodobnie był zajęty przeglądaniem smartfona. W momencie wypadku ledwo zdążył zauważyć, co się dzieje. "To było jak błysk, człowiek wyszedł tuż przed samochodem (...) jedyne co usłyszałem, to odgłos kolizji" - mówił Vasquez w rozmowie z policją z Tempe.