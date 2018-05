"Piasek" odebrał nowy samochód. Po flagowego lexusa przyleciał helikopterem"

Andrzej Piaseczny już wcześniej jeździł autem japońskiej marki, ale teraz postawił na luksusową limuzynę. Niedawno odebrał Lexusa LS 500, którego ceny rozpoczynają się od 510 000 zł. Największe wrażenie robiła ceremonia odebrania auta.

Impreza miała miejsce na lotnisku aeroklubu w Pobiedniku Wielkim, a samochód został kupiony w krakowskim salonie Lexusa. Piosenkarz wybrał odmianę spalinową, w której 3,5-litrowy silnik V6 generuje 417 KM . Ważąca ponad 2,2 tony limuzyna rozpędza się do 100 km/h w 4,9 sekundy. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Muzyk zdradził też, dlaczego zdecydował się na samochód marki Lexus. – Każdy człowiek, któremu zdarzyło się mieć życiowy sukces, dąży do luksusu, Lexus to jest właśnie luksus – powiedział w materiale wideo. "Piasek" wcześniej jeździł czerwonym, sportowym LC i porównał do siebie oba auta. Stwierdził, że w nowej limuzynie częściej będzie jeździł z tyłu, a prowadzenie zostawi kierowcy.