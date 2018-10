"Patomotocykliści" urządzili sobie zlot pod Stadionem Narodowym. Policja udawała, że tego nie widzi

W dobie ostatnich wydarzeń z udziałem polskich piratów drogowych, takie wydarzenia nie powinny mieć miejsca. Setki motocykli, jazda na jednym kole i palenie gumy w centrum Warszawy brzmi nierealnie, ale to się dzieje regularnie.

– Około 16:30 zaczęły zjeżdżać się motocykle. Większość to sportowe maszyny, ale było też kilka miejskich i turystycznych. Motocykliści witali się i stali w grupach, a z każdej strony było słychać pędzące do tego miejsca kolejne maszyny. Po kilku minutach zjechało się może 100, a może więcej motocykli. Zaczęło się palenie gumy, jazda na jednym kole z dużą prędkością i ogólne wygłupy tzw. stunterów, którzy nieudolnie próbowali popisywać się umiejętnościami. Niejednokrotnie widziałem pokazy ewolucji na zamkniętych imprezach, gdzie są strefy bezpieczeństwa, barierki i służby porządkowe. Tutaj wszyscy stali obok przewracających się "kaskaderów" i kręcącego bączki BMW kabrio. Ryk silników i unoszący się dym interesował ludzi, którzy podchodzili bliżej, ale po zorientowaniu się co do zagrożenia, zabierali dzieci z dala od tego zamieszania – dodaje autor nagrań.