Pasażer jedzie z nogami na desce rozdzielczej? Zobacz, czym to grozi

Odpowiednia pozycja w samochodzie to podstawa bezpieczeństwa. Dotyczy to również pasażerów, którzy często o tym zapominają. Popularny pomysł, by trzymać nogi na desce rozdzielczej może skończyć się tragedią w przypadku zwykłej kolizji.

Dla wielu pasażerów długa podróż to okazja do relaksu. Samochody robią się coraz wygodniejsze, co tylko zachęca do rozłożenia fotela, puszczenia ulubionej piosenki i wyciągnięcia nóg na deskę rozdzielczą, szczególnie jeśli za oknem jest piękny krajobraz. Niestety skutki takiej decyzji mogą być opłakane. Jak pokazuje powyższe wideo, w przypadku kolizji poduszka powietrzna wyrządza przerażające szkody. Nogi manekina wystrzeliły w kierunku głowy, a prawa stopa odleciała.

Nic w tym dziwnego. Poduszka musi działać momentalnie i rozkłada się błyskawicznie. O skutkach trzymania nóg na desce rozdzielczej przekonała się w 2015 roku pewna Amerykanka. Skutki były opłakane. Stopa zmiażdżyła jej kości ramienia i twarzy, zaś kość udowa była złamana w czterech miejscach. Trzeba dodać, że nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa.