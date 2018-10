Parkingi przy szpitalach są drogie. Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmian reguł gry

Mogłoby się wydawać, ze najdroższe parkingi to te w centrum miasta. Jest jednak inaczej. Horrendalnie wysokie koszty muszą ponosić pacjenci wielu szpitali i rodziny, które ich odwiedzają. O zmiany apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sytuacją polskich pacjentów zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak zauważa, choć korzystanie z usług medycznych jest możliwe bez używania samochodu, a więc i ponoszenia kosztów parkingu, to jednak sytuacja pacjentów jest wyraźnie różna od położenia klientów galerii handlowych. Ci, jeśli nie są zadowoleni z warunków parkowania, mogą wybrać inną. W przypadku szpitali czy przychodni nie jest to takie proste. Płacić muszą też osoby starsze i o ograniczonej możliwości poruszania się. Oczywiste jest też, że z parkingu skorzystają rodzice małych dzieci noszonych w fotelikach wraz z wszystkim, co potrzebne jest do "przetrwania" kilku godzin w placówce.