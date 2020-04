WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 5 porschetest samochoduporsche 718porsche 718 caymancayman 1 godzinę temu Panamera Turbo S i Cayman 718 GTS na torze Ascari. Pierwsza jazda nowościami Porsche Pierwsza jazda Porsche 718 Caymanem GTS i Panamerą Turbo S wczoraj dotarliśmy do Malagi by ja … Rozwiń Transkrypcja: wczoraj dotarliśmy do Malagi by jako jedyna redakcja z Polski móc najnowsze wersję Porsche Panamera oraz 718 GTS są to zupełnie różne samochody z dwóch różnych światów ale wzbudzają oba samochody z muzeum niesamowite tylko trafiają do troszkę różnej i grupy odbiorców sprawdzimy zatem jak Panamera radzi sobie w codziennym użytkowaniu na drogach publicznych a Porsche 718 GTS zabierzemy na miejsce do którego jest stworzony a mianowicie na legendarny tor ascariasis zapomnieliśmy wam powiedzieć że Panamera którą dzisiaj to nie jest zwykła Panamera jest to samochód o najdłuższej handlowej nazwie w całej gamie Porsche to Mianowicie jest to Porsche Panamera Turbo S e-hybrid Sport Turismo niektórzy że jest to Panamera w kombi ale mi nie do końca się z tym zgadzamy bo rozstaw osi tego samochodu jest identyczny jak w normalnej panamerze jedyna Jaka jest różnica to możemy to przewieźć 5 osób a tak naprawdę 4 plus 1 Dlaczego znalazłam to pokażemy Dlaczego 4 plus jeden ale dlatego że osoby siedzące na zewnątrz kanapy będą siedziały bardzo komfortowo ale w środku osoba czyli to plus 1 to będzie się działo tak i Innego wyjścia nie ma i muszę przyznać że to jest średnio Komfortowa sytuacjach szczególnie dla pań które będą tutaj siedział w krótkich spódniczkach mini pomiędzy a sport Turismo nie jest możesz tak wiele ponieważ do słupka b Te samochody są identyczne natomiast za słupkiem B Po pierwsze linia dachu jest prowadzona o wiele wyżej po drugie to oczywiście można zauważyć natychmiast to kwestia zupełnie innego tyłu który kryje w sobie większy bagażnik niewiele ale jednak wzrosła o ale zyskaliśmy bardzo duży i regularne Otwórz załadunkowy oraz próg załadunku który został umieszczony niżej przez Co jest bardziej praktyczne aktywny tylny spoiler który wysuwa się od wybranego trybu jazdy po raz pierwszy można wysunąć już przy 90 km na godzinę może wygenerować docisk tylnej osi do nawet 50 kg jego wyjątkowość polega jednak na tym aż trzy warianty odchylenia w zależności od funkcji jaką ma w danej chwili spełniać najważniejszą rzeczą w tym samochodzie jest oczywiście silnik mamy tutaj 4 litrowa ósemkę połączoną z silnikiem elektrycznym i portal do układu do 680 koni mechanicznych i 850 niutonometrów dostępnych w bardzo szerokim zakresie Oczywiście trzeba brać pod uwagę że to jest hybryda typu plugin pełne naładowanie baterii producent deklaruje przejechanie około 49 km nam pokazało 45a chcieliśmy do tego samochodu i sprawdziliśmy ile da się przejechać na trybie i pojechaliśmy około 25 km ale niestety trzeba brać pod uwagę to że jechaliśmy po bardzo górzystych i krętym drogach więc myślę że w mieście jest ten wynik do osiągnięć wczoraj podczas konferencji prasowej usłyszeliśmy że zwłaszcza ta wersja panamery tą samą technologia hybrydowa są super samochód w 918 Spyder dane mówią same za siebie od zera do 3 i 4 sekundy od zera do 211 i 9 zalet tego samochodu możemy szukać przesiadają się na tylną kanapę OK Google to się nic nie zmienia to już tak naprawdę działa mocno na smyczy Wyszukaj schowana i to tak bardzo dyskretnie ona jest kochana No właśnie to jest to o czym my byliśmy tak No to może po prostu na Demon w samochodzie tylko kiedy włączymy przycisk migdał i zobaczcie mam teraz drugi bieg drugi bieg Mam 5 i pół tysiąca obrotów 6000 zmieniło Jóźwiak samoczynnie natomiast spróbuję znowu zredukować do drugiego biegu i zobaczcie jest tam cokolwiek słyszalne Sport Plus w tym samochodzie kiedy wykorzystać przycisk link Down Bądź kiedy ja po prostu naprawdę bardzo mocno używamy pedału gazu Kręcimy samochód na wysokie obroty Panamera tak jakby jest lżejsza od kilkaset kilogramów i myślę że przynajmniej 2 m takie sprawy że nie myślę że to jest właśnie ciekawe że ten samochód ma to już to coś Mateusz jest powiedział dwa kompletnie różne oblicza I to jest też ciekawe że mówi się o nie ma samochodów do wszystkiego i nie ma samochodów które są w stanie być super komfortowe i supersportowe myślę że Panamera w tej właśnie wersji jest bardzo bardzo bliska temu żeby zadowolić nasze po prostu zmienne nastroje pokazało się na końcu pełni nadziei ale niestety będziemy mogli Jak dojechać do domu Niestety nie będziemy mogli ten samochodem dojechać na tor jeszcze bardziej myślę by pozwoliło na ocenę tego auta z punktu widzenia czy to się nadaje inator w sportowej jazdy i i na to podróży codziennej No ale dzisiaj mamy okazję przejechać się w naturalnych dla warunkach się i po prostu po droga po lesie nie wiem czy naturalnych a to też w sumie dobra uwaga ale myślę że po są warunki w których ten samochód będzie użytkowanych dużo dużo rzeczy za momencik meldujemy się na torze i będziemy sprawdzali jak nowe 718 zmieniło się po dodaniu zamiast jednej literki s aż trzy GTS dotarliśmy na tor Askari Podróż minęła nam sportową ale jednocześnie dynamicznie ale pora już zostawić ten samochód i przesiąść się do innego modelu który dużo bardziej będzie pasował do scenerii która rozpuść za naszymi plecami idziemy więcej po Porsche 718 GTS Co odróżnia GTS od pozostałych wersji 718 przede wszystkim przeprojektowany przednie i tylne zderzaki które posiada czarny spojler sportdesign poza tym ciemne klosze tylnych i przednich lamp logo GTS na tylnej klapie 20 calowe felgi oraz podwójna centralnie umieszczona końcówka układu wewnątrz niemal wszędzie zastosowano wykończenie z alkantary to znak rozpoznawczy właśnie wersji GTS mogę 718 to najtańsze Porsche w gamie tego producenta i tego nie ma co ukrywać natomiast nie jest to młodszy ale wcale nie mniej zdolny brat 911 A czy ten samochód ten model może być jeszcze bardziej agresywny jeszcze bardziej sprawny jeszcze bardziej sportowy Myślę że tak jeśli do tego modelu dodamy 3 magiczne litery g Co sprawia że tak Jak wspomniałeś Ten młodszy brat staje się bardziej dojrzały ale i bardziej szalony czyli tak jakby skończył właśnie 18 lat i i może zawsze prawdziwe życie to ile Porsche Panamera jest samochodem jest limuzyną oczywiście z wielkim potencjałem ale jednak kojarzą do jazdy na codzień na drogach publicznych o tyle GTS stworzony 7 C GTS jest tworzony właśnie na torach Odnoszę wrażenie że jak mi jest zawsze z tym samochodem na ulicy on jest znudzony każdym kilometrem pokonanym spokojnie jako pierwszy z naszej dwójki i mam okazję dzisiaj usiąść 718 GTS tego najmocniejszego kajmana czy boksera To akurat jest kajman który naprawdę robi ogromną robotę Oczywiście jeśli chodzi o jazdę tym samochodem to ciężko opisać to w dwóch słowach Ten samochód jest przede wszystkim bardzo posłuszny i jeśli chodzi o błędów jak tylko wszedłem do tego samochodu to czuć że to jest auto stworzone do tego miejsca w tym samochodem się żyje to bym to określił tym samochodem po prostu ja się nie wstaję kiedy tylko nim też to jest teraz mamy manualną skrzynię biegów mamy tutaj 365 koni 420 niutonometrów i ze skrzynią manualną dostępni ten samochód przyspieszał 4 i 6 sekundy prowadzenie tego auta nawet w warunkach torowych więc po prostu dziecinnie łatwe i to jest wielka wielka niespodzianka dla mnie bo nie masz jeździłem już innymi modelami por natomiast Cayman GTS wydaje się być takim samochodem szczególnie szczególnie torowym szczególnie brutalnym szczególnie surowym tak że ma jest tutaj sportowe fotele w tej wersji nie regulowane jest kąt pochylenia oparcia fotela więc tutaj trzeba naprawdę przyjąć rozważnie tą pozycję za kierownicą bo nie mamy zbyt wielu możliwości zakrętach ten samochód to jak on się prowadzi jak on wchodzi w każdy zakręt To jest niesamowite Wszystko co tak jak ja tego chcę to nie ma nic to ten samochód by robił bez mojej wiedzy muszę przyznać że system który mamy w tym samochodzie a jest to system który zakręcie Zakręcie to samo wywołuje wewnętrzne koło Ale dodatkowo przekłada dodatkowo mocna koło zewnętrzne przez co zakręty możemy pokonywać 2 Niesamowite to jest pomimo tego że ten samochód nie ma bardzo dużo mocy jeździłam dużo mocniejszymi samochodami to mu powiedzieć że naprawdę mało aut dawało mi tyle frajdy co ten fantastycznie auto sprawuje się również jeśli chodzi o kwestie manualnej skrzyni biegów Ona pracuje Dokładnie tak sobie tego życzyć więc tutaj jeśli chcemy wbić kolejny bieg nawet z bardzo wysokiej prędkości obrotowej biegi wchodzą niezwykle gładko nie ma tutaj żadnej mowy o tym żeby tego biegu szukać tutaj to wszystko dzieje się dokładnie tak jak dzieci się powinno przy każdym z dziesięciu to ja jestem szalony i naprawdę potrafi to udowodnić ale szalonych bardzo przyjemny sposób bardzo przewidywalny sposób to nie jest auto które na każdym zakręcie Manifestu Jaką on ma wielką moc jak tylko popełnisz błąd to ja cię zabiję nie ten samochód mówi mogły się razem jesteśmy tutaj razem to Straszny film 5 naprawdę Naprawdę bardzo łatwo tworzy i bardzo łatwo nawiązać z nim współpracę dodatkowe funkcje trzyma to niesamowite ja naprawdę próbuję go tutaj wyprowadzi w jakiejkolwiek równowagi a on to ma to pewnie gdzieś pracuje się tym że ja bym chciał polecieć troszkę bokiem samochodem stwierdza że chcę pokonać ten tor i jak najszybciej i nie interesuje mnie to tylko zboczone sama zawieszenie które w niezwykle przytomny sposób interpretuje wszystkie przewyższenia wszystkie aspekty na to że to wszystko nas zaskoczyć zawieszenie po prostu 100% niweluje i jesteśmy w stanie czuć się po prostu bardzo bardzo Pewnie jeździłem 911 Turbo S jeździłem 911 GTS czyli tak samemu samochodem który jest przystosowany do takiej ostrej jazdy a Uwierzcie mi to nie dlatego że jest najtańszy modele Porsche to chyba daje najwięcej frajdy skończyliśmy właśnie naszą przygodę z 718 GTS na to że Maladze nasze doświadczenia są troszeczkę różne o tym powiemy wam za chwilę to dobra ale zanim tak naprawdę przejdziemy do 718 No to musimy Podsumuj Panamera zrobił na mnie bardzo fajne wrażenie Jeśli chodzi Właśnie o tą Turbo S którą teraz jeździmy nie wiem jak na tobie to samochód który ma być troszkę bardziej pracy ma ewentualnie być trochę bardziej ekonomiczny kiedy tego chcemy ale tutaj hybrydowa wersja ma być przede wszystkim po to żeby silnik elektryczny był dodatkowym bus pięknie widać trakcie jazdy kiedy włączyliśmy guzik z persons na kierownicy na kilkadziesiąt sekund auto dysponuje maksymalnie możliwą mocą która jest dostępna kiedy mamy naładowany akumulator i wtedy te auto zamienia się po prostu w demona prędkości po prostu tak szybkie i tak błyskawicznie reaguje na każde polecenie wydane gazem ciężko na tym nadąży ale to nie znaczy że ten samochód jest trudny w prowadzeniu Ja myślę że tutaj musi chodzi o Panamera Sport Turismo właśnie w tej hybrydowy w wersji Turbo S to jest samochód dla dla których zwykła Panamera to za mało Przydałoby się też gorąco mi coś bagażniku troszeczkę mocniejszy silnik troszeczkę więcej możliwości Jeśli chodzi o moment obrotowy i moc to to wszystko to troszkę więcej właśnie oferuje ten specyficzny model GTR ja miałem okazję jeździć też na to że to całkiem niedawno 911 GTS i to jest dla mnie samochód w porównaniu do Chełma na gitarę do 718 GTS 911 Z autem zdecydowanie dojrzalszym to jest autem które potrafi troszeczkę więcej prowadzi się troszeczkę pewniej taki samochód trzeba się nie oczekujesz od niego aby on był wariatem No bo jeśli chcesz mieć auto stateczny oczywiście szybkie to zawsze możesz kupić kamerę Teraz chyba też będzie szybka i właśnie kupuję Wspomniał że jak ja jeździłem też dzięki dawkę GSM ale niestety nie po to że jeździmy na co dzień i nie ukrywam że wszedłem do tego oczywiście to są dwa różne światy i tak na co dzień samochodem i to wszyscy wiemy na to że jak się do tego auta tutaj to mnie osobiście nie chciało się z niego wysiadać Podsumowując 718 7/18 czy 911 co byś wybrał Jeśli miałbyś jeździć po torze cały czas Jeśli nie miałbym limitu między to myślę że jednak mimo wszystko wziąłbym 911 GTS względu na po prostu i gabaryt i też się zachowanie tego samochodu który bardziej mi odpowiada Ale właśnie jeśli jesteśmy przy cenie to zdecydowanie dużo bardziej racjonalne doborem byłoby 718 i co ciekawe Nie jest to tak zwana opcja beta to nie jest gorszy wybór to jest bardzo dobry właśnie tańsze nie znaczy gorsze dokładnie talii i to 718 Hz idealnie pokazuje Moim zdaniem ja osobiście wybrałbym 718 chyba musimy trzymać się jednak tego że powiedzieliśmy wcześniej czyli że w 718 GTS to jest młodszych ale wcale nie mniej utalentowany nie gorszy brat 911