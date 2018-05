Ostatnia prosta polskiego samochodu elektrycznego. Problemem włoski gigant

Trzy elektryczne samochody dostawcze różnej wielkości z Polski – taki plan ma Fabryka Samochodów Elektrycznych, która już wcześniej pochwaliła się ładowanym z gniazdka FSE-01. Założenia wydają się możliwe do zrealizowania, choć ich realizację może pokrzyżować Fiat.

O elektrycznym FSE-01 było wyjątkowo głośno w zeszłym roku, kiedy to auto zostało przedstawione szerszej publiczności. Nadwozie to oczywiście lubiany w Polsce (jak i produkowany w Tychach) Fiat 500, jednak elektryczna mechanika jest dziełem polskich inżynierów z Instytutu KOMEL. Silnik ma moc 61 KM, a maksymalny zasięg FSE-01 to 102 kilometry. Podobnymi przeróbkami zajmują się Włosi z firmy Micor-Velt.